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機車騎士遭撞飛亡…肇逃駕駛棄車4公里外 晚間投案
屏東市一名林姓男子（60歲）今天清晨，騎乘機車到屏東市大連路找朋友，卻遭到一輛白色轎車，從後方撞飛到騎樓內倒地致死，事發後，肇事車輛短暫停留，隨後逃離現場，並將車輛棄至於4公里外的公園。經警方循線聯繫上車主，直到晚間8時，車主林姓女子與同車的張姓男子一同投案，相關案情正由警方釐清。
時發當時，肇事駕駛並未下車查看，而是停留在現場不到1分鐘的時間，即駕車離去。直到路過民眾行經事發場時，看見一輛黑色小客車車頭全毀，還有一輛機車被撞倒在地，現場零件四散，還發現林男奄奄一息倒臥在騎樓地板，便嚇得趕緊報警處理。
警方獲報到場，林男因頭部重創，經搶救仍宣告不治。隨後警方也透過監視器掌握肇事車輛，並查出車主為林姓女子所有，而警方下午致電車主時，林女表示，將會和同車的張姓男子一同出面，但兩人一直到今天晚間8時才到案說明。
據了解，張男明顯有酒氣，但當時是由誰開車，前後供詞有所出入，仍待警方釐清。林男兒子希望檢警盡快查明事實，還父親公道。
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