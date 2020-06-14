機車騎士遭撞飛亡…肇逃駕駛棄車4公里外 晚間投案

屏東市一名林姓男子（60歲）今天清晨，騎乘機車到屏東市大連路找朋友，卻遭到一輛白色轎車，從後方撞飛到騎樓內倒地致死，事發後，肇事車輛短暫停留，隨後逃離現場，並將車輛棄至於4公里外的公園。經警方循線聯繫上車主，直到晚間8時，車主林姓女子與同車的張姓男子一同投案，相關案情正由警方釐清。

時發當時，肇事駕駛並未下車查看，而是停留在現場不到1分鐘的時間，即駕車離去。直到路過民眾行經事發場時，看見一輛黑色小客車車頭全毀，還有一輛機車被撞倒在地，現場零件四散，還發現林男奄奄一息倒臥在騎樓地板，便嚇得趕緊報警處理。

警方獲報到場，林男因頭部重創，經搶救仍宣告不治。隨後警方也透過監視器掌握肇事車輛，並查出車主為林姓女子所有，而警方下午致電車主時，林女表示，將會和同車的張姓男子一同出面，但兩人一直到今天晚間8時才到案說明。