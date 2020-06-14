聽新聞
test
0:00 / 0:00

機車騎士遭撞飛亡…肇逃駕駛棄車4公里外 晚間投案

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東市一名林姓男子（60歲）今天清晨，騎乘機車到屏東市大連路找朋友，卻遭到一輛白色轎車，從後方撞飛到騎樓內倒地致死，事發後，肇事車輛短暫停留，隨後逃離現場，並將車輛棄至於4公里外的公園。經警方循線聯繫上車主，直到晚間8時，車主林姓女子與同車的張姓男子一同投案，相關案情正由警方釐清。

時發當時，肇事駕駛並未下車查看，而是停留在現場不到1分鐘的時間，即駕車離去。直到路過民眾行經事發場時，看見一輛黑色小客車車頭全毀，還有一輛機車被撞倒在地，現場零件四散，還發現林男奄奄一息倒臥在騎樓地板，便嚇得趕緊報警處理。

警方獲報到場，林男因頭部重創，經搶救仍宣告不治。隨後警方也透過監視器掌握肇事車輛，並查出車主為林姓女子所有，而警方下午致電車主時，林女表示，將會和同車的張姓男子一同出面，但兩人一直到今天晚間8時才到案說明。

據了解，張男明顯有酒氣，但當時是由誰開車，前後供詞有所出入，仍待警方釐清。林男兒子希望檢警盡快查明事實，還父親公道。

林姓男子遭撞後所遺留下的拖鞋。記者陳弘逸／攝影
林姓男子遭撞後所遺留下的拖鞋。記者陳弘逸／攝影
警方今天下午於屏東是廣興公園附近發現肇事的白色轎車。記者陳弘逸／翻攝
警方今天下午於屏東是廣興公園附近發現肇事的白色轎車。記者陳弘逸／翻攝
林姓男子遭到白色自小客車從後方撞擊後噴飛，機車也遭撞毀。記者陳弘逸／攝影
林姓男子遭到白色自小客車從後方撞擊後噴飛，機車也遭撞毀。記者陳弘逸／攝影

屏東 車禍

延伸閱讀

國旅復甦傳墾丁房價全漲回 屏東觀光業者否認

男在騎樓找友遭小客車撞飛亡 肇逃駕駛1分鐘內走人

屏東縣府文化處推造星計畫 提升地方品牌能見度

屏東清晨車禍 一輛白車撞傷路人及3輛汽機車逃離現場

相關新聞

困平交道被火車撞 公共危險罪送辦

五十七歲詹姓男子前天深夜駕車通過彰化市南美路平交道受困，卡在軌道四十七秒，被一列北上自強號列車撞上，車頭嚴重受損，詹命大...

出外訪友 機車剛停妥…被撞飛亡

六十歲林姓男子昨天清晨騎機車外出訪友，才剛到友人家樓下停好車，就遭一輛白色轎車偏離車道從後撞飛，林男頭部凹陷重傷不治；肇...

撞翻救護車傷3人 肇事駕駛：音樂太大聲

新北市消防局一輛救護車前晚載送兩名車禍傷者就醫途中，在十字路口被五十一歲丁姓男子駕車攔腰撞上，救護車當場翻覆，兩名傷者二...

真衰！婦人好心助車禍傷者 卻因後車勾倒電桿砸頭重傷

47歲黎姓婦人昨天拿衛生紙欲幫車禍事故現場傷患止血時，一輛經過泵浦車勾到電纜，致電桿被拉扯倒下，不偏不倚砸到黎姓婦人，她...

機車騎士遭撞飛亡…肇逃駕駛棄車4公里外 晚間投案

屏東市一名林姓男子（60歲）今天清晨，騎乘機車到屏東市大連路找朋友，卻遭到一輛白色轎車，從後方撞飛到騎樓內倒地致死，事發...

台南北區4樓透天火災 屋主和女兒及時逃出

台南市北區國華街一幢四樓透天民宅今晚8點多突冒火舌，民眾看到四樓起火後報119，消防人員到場後，四樓全面燃燒，還波及鄰宅...

左轉騎上人行道吃闖紅燈罰單 台中騎士銷單成功

台中市鍾姓男子去年底騎車行經西屯區至善路、上安路口時，為了左轉，直接騎上內新庄仔溪排水陸橋的人行道，遭巡邏警員發現後，前...

改裝車飆速噪音小心了 桃警11測速噪音照相上路

桃園市改裝車輛深夜飆車噪音擾民，今年來八德、龜山、桃園、中壢及大溪地區改裝車輛飆速發出噪音，許多市民紛紛檢舉陳情，引起市...

男在騎樓找友遭小客車撞飛亡 肇逃駕駛1分鐘內走人

屏東市一名60多歲的林姓男子，今天清晨與朋友相約在大連路碰面，當他在騎樓等待時，卻遭到一輛白色自小客車從後方撞飛。林男遭...

影／新莊傳奇「人面石」流浪18天 重返石頭公廟

新北市新莊區中美里石頭公廟供奉超過57年的「人面石」，上個月24日傳出遭竊，終於在流浪1８天之後，警方12日逮捕50歲呂...

全家出遊7歲童溺水卻不知 救人者怒：顧玩手機不看小孩

新北市一名7歲男童昨全家至三峽區某露營園區遊玩，不料男童獨自在戲水池游玩時，因不明原因溺水、沉至池底，家人在岸上卻未察覺...

影／年輕媽媽好粗心 帥警破窗營救大熱天受困車內女童

新北市蘆洲區昨天下午有1個粗心的年輕媽媽，大熱天把1歲女童反鎖在車內，蘆洲警分局三民派出所警員余東儒、周明昱獲報趕抵，連...

熱門新聞

全家出遊7歲童溺水卻不知 救人者怒：顧玩手機不看小孩

唐湘龍遭認定總統大選前談民調 中選會開罰50萬

女助理教授帶學生上摩鐵泡澡、按摩 遭解聘提告敗訴

機車騎士遭撞飛亡…肇逃駕駛棄車4公里外 晚間投案

母親獨自打工養活子女 棄家病父聲請扶養費法官駁回

男在騎樓找友遭小客車撞飛亡 肇逃駕駛1分鐘內走人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。