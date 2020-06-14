樹林失智翁迷走街頭 警方建議這4招避免走失

新北市樹林區一名77歲的呂姓老翁因有失智症狀，昨日一早出門散步，卻迷失了方向，走過好幾個巷口，腦海中卻怎麼都想不起熟悉的回家路，雙腳也隨著無助的心情逐漸乏力，只能獨坐在田尾街路邊，所幸柑園派出所員警蔡侑成巡邏經過，透過人臉辨識系統確認身分，聯繫上老翁女兒，助老翁平安返家。

警方表示，發現老翁時，因年事已高且疑似有失智症狀，無法表達自己的身分和住處，只好先攙扶他至路旁的椅墊休息，並透過人臉辨識系統確認身分，成功聯繫上老翁女兒前來接回。

女兒到場時看見父親安然無恙，才終於放下心中大石，她也透露，父親有輕微失智症，有時外出都會迷路，今早發現父親不見時，急忙四處找尋，還好有警方協助，才能順利尋獲、平安返家。