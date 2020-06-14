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樹林失智翁迷走街頭 警方建議這4招避免走失

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導

新北市樹林區一名77歲的呂姓老翁因有失智症狀，昨日一早出門散步，卻迷失了方向，走過好幾個巷口，腦海中卻怎麼都想不起熟悉的回家路，雙腳也隨著無助的心情逐漸乏力，只能獨坐在田尾街路邊，所幸柑園派出所員警蔡侑成巡邏經過，透過人臉辨識系統確認身分，聯繫上老翁女兒，助老翁平安返家。

警方表示，發現老翁時，因年事已高且疑似有失智症狀，無法表達自己的身分和住處，只好先攙扶他至路旁的椅墊休息，並透過人臉辨識系統確認身分，成功聯繫上老翁女兒前來接回。

女兒到場時看見父親安然無恙，才終於放下心中大石，她也透露，父親有輕微失智症，有時外出都會迷路，今早發現父親不見時，急忙四處找尋，還好有警方協助，才能順利尋獲、平安返家。

樹林警分局長張明和表示，家中有失智老人的家屬，請申請佩戴愛心手鍊，另外申辦守護QRcode布標、NFC預防走失智慧手環或配戴有衛星定位的裝置，若萬一走失，可提供警方及相關單位的辨識。

柑園派出所員警蔡侑成(中)戴著迷路的老翁(左)平安返家。記者吳亮賢／翻攝
柑園派出所員警蔡侑成(中)戴著迷路的老翁(左)平安返家。記者吳亮賢／翻攝

失智症 老翁

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