聽新聞
test
0:00 / 0:00
左轉騎上人行道吃闖紅燈罰單 台中騎士銷單成功
台中市鍾姓男子去年底騎車行經西屯區至善路、上安路口時，為了左轉，直接騎上內新庄仔溪排水陸橋的人行道，遭巡邏警員發現後，前往取締，並以「闖紅燈（左轉）」為由告發，鍾收到罰單後提起行政訴訟，認為當時他沒有過路口停止線，並非闖紅燈，台中地院行政庭審理後，認定警方應告發違規行駛人行道，而非闖紅燈，裁定撤銷罰單。
根據判決書，鍾姓男子在去年12月18日上午11時許，騎車行經西屯區至善路、上安路口，因「闖紅燈（左轉）」違規行為，遭第六警分局警員開單告發，台中市交通事件裁決處開罰1800元，並記違規點數3 點，鍾收到罰單後不服向台中地院行政庭提出上訴。
鍾姓男子主張，他當天是騎車由沿西屯區至善路往南的單行道行駛，行經上安路口前，機車還沒有到停止線時，他就左轉騎上內新庄仔溪排水陸橋的人行道，欲迴轉往至善路往北單行道行駛回家，但途中就被警方攔下，告發闖紅燈，但他當時至終沒有穿越路口的意圖，也未穿越路口至銜接路段，車身完全沒有伸越停止線到達路口範圍，所以沒有闖紅燈，聲請撤銷罰單。
台中地院行政庭審理，認定鍾姓男子騎車沿至善路往上安路方向，遇到路口行車號誌為紅燈，在未跨越停止線及號誌燈柱前左轉騎上人行道，足見鍾並未對車道其他方向車輛或行人造成交通行進的危險，也無違反該路口圓形紅燈號誌規制效力，不能指控鍾有闖越該路口方向紅燈的停止線，並穿越路口左轉的違規行為，頂多是以在人行道上與行人爭道行駛，對行人造成危害，成立道交條例第45條的違規行為，原本罰單是開第53條、63條的闖紅燈行為有違誤，判撤銷罰單。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言