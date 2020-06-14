左轉騎上人行道吃闖紅燈罰單 台中騎士銷單成功

台中市鍾姓男子去年底騎車行經西屯區至善路、上安路口時，為了左轉，直接騎上內新庄仔溪排水陸橋的人行道，遭巡邏警員發現後，前往取締，並以「闖紅燈（左轉）」為由告發，鍾收到罰單後提起行政訴訟，認為當時他沒有過路口停止線，並非闖紅燈，台中地院行政庭審理後，認定警方應告發違規行駛人行道，而非闖紅燈，裁定撤銷罰單。

根據判決書，鍾姓男子在去年12月18日上午11時許，騎車行經西屯區至善路、上安路口，因「闖紅燈（左轉）」違規行為，遭第六警分局警員開單告發，台中市交通事件裁決處開罰1800元，並記違規點數3 點，鍾收到罰單後不服向台中地院行政庭提出上訴。

鍾姓男子主張，他當天是騎車由沿西屯區至善路往南的單行道行駛，行經上安路口前，機車還沒有到停止線時，他就左轉騎上內新庄仔溪排水陸橋的人行道，欲迴轉往至善路往北單行道行駛回家，但途中就被警方攔下，告發闖紅燈，但他當時至終沒有穿越路口的意圖，也未穿越路口至銜接路段，車身完全沒有伸越停止線到達路口範圍，所以沒有闖紅燈，聲請撤銷罰單。