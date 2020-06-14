男在騎樓找友遭小客車撞飛亡 肇逃駕駛1分鐘內走人

屏東市一名60多歲的林姓男子，今天清晨與朋友相約在大連路碰面，當他在騎樓等待時，卻遭到一輛白色自小客車從後方撞飛。林男遭重擊後倒地不起，而肇事駕駛卻停頓不到一分鐘，隨即逃離現場，路過民眾見狀報警處理，警方獲報到場，先將林男送醫搶救，最終仍宣告不治，而警方也掌握肇事駕駛身分，並通知他到案說明。

據了解，林男上午5時40分騎著機車，到屏東市大連路找朋友，豈料，他將機車停好後，在騎樓等朋友，卻突然遭到一輛自小客車從後方撞擊，林男當場噴飛，隨後便倒地不起。

時發當時，肇事駕駛並未下車查看，而是停留在現場不到1分鐘的時間，即駕車離去。直到路過民眾行經事發場時，看見一輛黑色小客車車頭全毀，還有一輛機車被撞倒在地，現場零件四散，還發現林男奄奄一息倒臥在騎樓地板，嚇得趕緊報警處理。

事後林男的友人表示，他與林男相約一同到工地，想不到清晨聽到外面一聲巨響，下來察看時，卻發現他全身是傷，頭部凹陷，失去意識倒臥在騎樓。

愛車遭波及的劉姓車主說，昨晚凌晨3時左右開夜車，從台北回到屏東，想不到清晨就遇上這樣的事情，愛車還無端遭到波及，感到相當無奈，但礙於工作，只好請人將車拖回台北維修。

警方與救護人員獲報到場後，林男已失去生命跡象，將他送往醫院搶救後，仍宣告不治。林姓男子的兒子表示，希望警方能盡快找到這位肇事駕駛。