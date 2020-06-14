快訊

雨彈狂炸新北 台北大學校門變小河

獨／男星憂生活斷炊！妻子一句話霸氣承諾養他

橋下男子全身火 嚴重燒傷送急救

中央社 / 南投縣14日電

南投縣水里鄉民族橋下，今天中午有一名男子被人發現全身著火，警消到場時，男子身上火勢已熄滅，但全身大面積燒傷，送醫急救，現場留有汽油瓶，警方正釐清是否有他殺嫌疑。

一名釣客到水里鄉民族橋下釣魚時，驚見橋下有人全身著火，消防局中午12時45分獲報，立即派遣水里消防分隊出勤，救護員到場時，男子身上火勢已熄滅，但全身大面積燒傷，雖有生命徵象，可是狀況不樂觀，送往竹山秀傳醫院急救，插管治療，有生命危險。

初步了解，江姓男子並非水里當地人，警方到場時，江男已送醫。現場發現的汽油瓶、打火機等相關物品是否為江男所使用，仍待確認，目前家屬已趕抵醫院協助釐清。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

救護員

延伸閱讀

本田汽車日本三重縣廠房驚傳爆炸 已知2人重傷送醫

搶第一時間救命 苗消推生命連線指導CPR

多1雙手CPR 自動心肺復甦機提升急救成功率

影／三重男前科累累 這回被盤查他開兩槍又自戕急救中

相關新聞

改裝車飆速噪音小心了 桃警11測速噪音照相上路

桃園市改裝車輛深夜飆車噪音擾民，今年來八德、龜山、桃園、中壢及大溪地區改裝車輛飆速發出噪音，許多市民紛紛檢舉陳情，引起市...

釣魚遇溪水暴漲 新店16歲少年受困沙洲待援

新北市新店區中安大橋下午近6時傳出民眾受困沙洲，警消趕往救援，發現一名16歲少年疑溪水暴漲，走不回岸邊，初步確認其與水面...

男在騎樓找友遭小客車撞飛亡 肇逃駕駛1分鐘內走人

屏東市一名60多歲的林姓男子，今天清晨與朋友相約在大連路碰面，當他在騎樓等待時，卻遭到一輛白色自小客車從後方撞飛。林男遭...

影／新莊傳奇「人面石」流浪18天 重返石頭公廟

新北市新莊區中美里石頭公廟供奉超過57年的「人面石」，上個月24日傳出遭竊，終於在流浪1８天之後，警方12日逮捕50歲呂...

影／年輕媽媽好粗心 帥警破窗營救大熱天受困車內女童

新北市蘆洲區昨天下午有1個粗心的年輕媽媽，大熱天把1歲女童反鎖在車內，蘆洲警分局三民派出所警員余東儒、周明昱獲報趕抵，連...

高雄左營情侶女逃出男離奇燒焦陳屍床上 奪命原因疑兩種可能

高雄左營區一對情侶的租處4天前凌晨失火，郭女順利逃生，但男友王姓男子燒焦陳屍在床上，沒逃生跡象，辦案人員感到情況離奇，懷...

慶祝警察節向辛苦鴿子致意 中壢警譜詞曲「陪你度過」

明天（15日）是警察節，桃園市中壢警分局打破傳統慶祝活動，舉辦「警察節保齡球聯誼賽」，透過有趣的球類競賽，不僅有益身心健...

網友要他去靈堂下跪 王浩宇：不認識許崑源不會去上香

民主進步黨台北市議員梁文傑服務處傳遭黑衣人擅闖，並要他去弔唁已故高雄市議長許崑源。桃園市議員王浩宇今天表示不會去上香，相...

台中市區清晨街頭打群架？警快打趕到原來是兩醉漢口角

台中市中區中華路一段、公園路口今天清晨6時許傳出有街頭打群架的狀況，台中市第一警分局出動快打部隊到場，發現是謝姓、莊姓男...

台版「天空之鏡」台東都歷海邊傳溺水 3遊客順利救上岸

台東都歷海邊今天中午傳出3名遊客溺水事件，警消據報敢往救援，所幸2名自行游上岸，1名也順利獲救送醫，沒有生命危險。

娃娃機店財神公仔失竊 南警1小時迅速破案

台南市劉姓市民在安南區長和路一段經營娃娃機店，店內放置財神公仔本月13日遭竊，案發後1個小時，市警三分局員警調閱監視畫面...

屏東清晨車禍 一輛白車撞傷路人及3輛汽機車逃離現場

屏東市今天清晨5時許，一輛白色轎車從長治鄉往屏東方向行經大連路時，不慎撞倒路旁一名年約60歲的林姓男子，甚至波及路旁的兩...

熱門新聞

台南永康汽修廠深夜大火燒毀2輛車 一度傳婦人失聯

全家出遊7歲童溺水卻不知 救人者怒：顧玩手機不看小孩

梁文傑服務處遭闖入 6黑衣人：去許崑源靈堂上香

唐湘龍遭認定總統大選前談民調 中選會開罰50萬

三重男被警盤查開兩槍還擊 心戰後願交槍卻又走火

王浩宇收子彈案…信從內湖寄出 警過濾45支局上萬信件

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。