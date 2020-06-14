橋下男子全身火 嚴重燒傷送急救
南投縣水里鄉民族橋下，今天中午有一名男子被人發現全身著火，警消到場時，男子身上火勢已熄滅，但全身大面積燒傷，送醫急救，現場留有汽油瓶，警方正釐清是否有他殺嫌疑。
一名釣客到水里鄉民族橋下釣魚時，驚見橋下有人全身著火，消防局中午12時45分獲報，立即派遣水里消防分隊出勤，救護員到場時，男子身上火勢已熄滅，但全身大面積燒傷，雖有生命徵象，可是狀況不樂觀，送往竹山秀傳醫院急救，插管治療，有生命危險。
初步了解，江姓男子並非水里當地人，警方到場時，江男已送醫。現場發現的汽油瓶、打火機等相關物品是否為江男所使用，仍待確認，目前家屬已趕抵醫院協助釐清。
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