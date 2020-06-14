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影／新莊傳奇「人面石」流浪18天 重返石頭公廟
新北市新莊區中美里石頭公廟供奉超過57年的「人面石」，上個月24日傳出遭竊，終於在流浪18天之後，警方12日逮捕50歲呂姓竊嫌，讓石頭公回到廟裡，昨天重新安座。
石頭公相傳是在1963年超級強颱葛樂禮侵襲造成台北大淹水期間，顯靈救人無數，地方仕紳於是捐錢捐地蓋廟供奉，香火鼎盛。廟裡過去曾經遭竊香油錢，上個月24日竟然發現連「人面石」都被偷走，管理委員直言：「不知道竊嫌抱個大石頭能做什麼，可能神智不清吧？」
轄區新莊警分局中港派出所副所長李文萌11日拜訪友人時，接到線索指稱中華、中誠路口豆漿店，曾出現1名男子聲稱擁有1塊骨董石頭要賣1億元。副所長的朋友聽見他講電話，馬上告知，此人常出現在中華、自立街口附近的土地公廟，他總是推著1台手推車，還拿著羽毛扇子。
李文萌於是請派出所員警加強留意類似特徵男子，果然隔天清晨7時許，警員在解送人犯返回派出所途中，於中港路與永樂街口查獲50歲呂姓竊嫌，並在手推車內找到失竊的人面石，立刻將他帶回，偵詢後依竊盜罪嫌函送地檢署偵辦。
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