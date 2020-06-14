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全家出遊7歲童溺水卻不知 救人者怒：顧玩手機不看小孩
新北市一名7歲男童昨全家至三峽區某露營園區遊玩，不料男童獨自在戲水池游玩時，因不明原因溺水、沉至池底，家人在岸上卻未察覺，還好一旁莊姓男子眼尖發現，立刻將男童救上岸，但男童已無心跳、嘴唇發紫，經救生員不斷CPR急救後，才恢復意識，目前生命跡象穩定，仍住院觀察中。
救人的莊男指出，當時正進入園區準備玩水烤肉，還沒換好泳褲，便發現一個小孩沉在水中，立即跳下水將他救上岸，並呼喊救生員及曾是護士的友人一同CPR救助。
莊男表示，由於當時男童已無心跳且嘴唇發紫，分分秒秒都與死神拔河，所幸後來從鬼門關將小孩救回，他除責備小孩的媽媽，「顧玩手機不看小孩」，也質疑救護過程中救生員及員工都沒來幫忙，且很多小朋友都在深水區，救生員也沒去制止。
對此園區的林姓主管回應，經調閱監視器，男童當時一個人在戲水池邊緣，因疑似在練習潛水，一直把頭埋在水下，加上男童可能吃太飽，昏昏沉沉才沉下去，過程中並無呼救，民眾發現並救上岸後，救生員立刻接手CPR，直到男童恢復意識。
林姓主管表示，戲水池水深自90公分至160公分，除非有家長陪同，不然孩童只能在淺水區遊玩，戲水池皆配有2名專業救生員，且具教學經驗。事發後除派員前往醫院陪同，園區也有保險，將會協助家長處理後續事宜，另感謝民眾熱心協助，也會加強內部教育，增加現場人手。
消防局表示，業者報案後，救護車11分鐘即抵達現場，到場時男童已恢復清醒，緊急處置後送往恩主公醫院，另外，三峽及安康消防隊前往路程皆須12分鐘以上，因三峽分隊執行另一件車禍救護，故派新店區安康消防隊前往，並無延誤問題，救護車需車程時間，現場的即時CPR才是最重要的。
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