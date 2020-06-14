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黑衣人至梁文傑服務處要求上香道歉 警找出4人告誡

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

民進黨台北市議員梁文傑。圖／本報資料照片
民進黨台北市議員梁文傑。圖／本報資料照片

民進黨台北市議員梁文傑，因在高雄市議長許崑源墜樓身亡當晚，發臉書貼文稱「嚇死人，是有賭很大嗎」，日前才遭民眾撒冥紙抗議，又傳出6名黑衣人至服務處，希望梁至高雄上香並向家屬道歉。警方今日指出，已鎖定4人身分，但由於行為並未違法，採取告誡約制，並加強服務處安全維護。

警方今天指出，目前已掌握其中4人身分，但由於他們沒有違法情事，僅是到服務處「表達意見」，但行為已遊走在灰色地帶，因此口頭約制告誡。警方也強調，目前每天安排到服務處執行守望勤務，加強安全維護。

據悉，6月10日，6名黑衣人直接進入梁文傑服務處，當時議員不在服務處，於是黑衣人轉向服務人員表示「希望梁議員可以到高雄，向已故的議長許崑源上香，並向家屬道歉」，意見陳述完畢後，隨即離去。

警方指出，未接獲服務處報案，也沒有服務人員至警局備案，經調閱監視器畫面，6人行為非凶神惡煞，而是語氣平和表達意見，警方為了安全考量，已加以告誡約制。

梁文傑 許崑源 民進黨

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