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影／年輕媽媽好粗心 帥警破窗營救大熱天受困車內女童
新北市蘆洲區昨天下午有1個粗心的年輕媽媽，大熱天把1歲女童反鎖在車內，蘆洲警分局三民派出所警員余東儒、周明昱獲報趕抵，連忙拿出警棍協助消防隊員敲破車窗，迅速救出女童，避免脫水危險。
警方昨天下午4時55分左右接獲通報，有1個媽媽開車載小孩到蘆洲區環堤大道永平公園旁，小轎車剛停好不久，她把物品放入後行李箱內，一不小心連車鑰匙也丟了進去，隨手又將行李箱蓋關上，導致車門反鎖無法開啟，焦急打電話報案求救。
員警趕抵時，消防隊員已經在場，但是缺乏適當破窗工具，若拿火場常用的破壞器材鐵撬去敲車窗，極容易誤傷鈑金，於是借用警棍試試，最後由警員余東儒拿布條包裹手掌，再持警棍順利擊破車窗，再讓消防隊員接手打開轎車車門，順利救出女童。
警方指出，依據中央氣象局資料，蘆洲區昨天下午5時許的氣溫仍高達攝氏32度，體感溫度約36度。汽車若在戶外氣溫30度以上豔陽曝曬，關閉車窗的車內溫度，只需半小時便可能升高至60 度。
汽車剛熄火關閉空調，車裡短時間內就會如同烤箱一般，幸好女童很快就被救出。警方呼籲開車的家長，對於車上幼童要多留一分心意，以免孩童受困，如有需要隨時可打110尋求協助，警方會立刻幫忙。
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