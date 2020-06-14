高雄左營情侶女逃出男離奇燒焦陳屍床上 奪命原因疑兩種可能

高雄左營區一對情侶的租處4天前凌晨失火，郭女順利逃生，但男友王姓男子燒焦陳屍在床上，沒逃生跡象，辦案人員感到情況離奇，懷疑火災前已死亡、或有服藥物昏沉，初步相驗他身上無其他明顯外傷，待法醫解剖化驗報告、消防局火場鑑定報告，才能進一步釐清確切死因。

檢警當天相驗發現，28歲王姓男子側身蜷曲在床上，被燒得「碳化」，依常理若意識清醒遇上失火應會呼救、遭火吻更可能痛得逃竄，他沒求救跡象，身上也沒明顯外傷；隔天隨即進行複驗解剖，採集檢體化驗來找尋更多跡證。

31歲郭女案發時獨自逃到屋外樓下，她供稱前一晚兩人因經濟壓力口角，她凌晨睡到一半醒來到陽台透氣，20分鐘後發現房間起火，但呼喚男友逃生也沒動靜，所以獨自逃生；檢警目前無法認定她有犯案的嫌疑，訊後依證人身分請回。

郭女及王姓男子一同承租在左營一棟公寓5樓，該層為3間2廳，兩人所租的是雅房，本月10日凌晨3點27分警消獲報火警，到場搶救撲滅後，發現床上有一個男性屍體，確認身分是王姓男子。

檢警查出，床墊被燒得剩彈簧，最為嚴重，可能是起火點，雖房間內外都發現打火機，但情侶兩人都有抽菸習慣，打火機也都完好，無法判定用於引燃，起火原因待消防局火災鑑定報告。

據指，郭女有透露兩人因經濟問題吵架，男友疑情緒問題有在服藥，檢警目前無法排除是點火自焚，或他人縱火。 左營區一棟公寓5樓在4天前傳出火警，郭女逃出，但王姓男子卻陳屍床上，已被燒到碳化。記者林伯驊／翻攝

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