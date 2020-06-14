聽新聞
test
0:00 / 0:00
慶祝警察節向辛苦鴿子致意 中壢警譜詞曲「陪你度過」
明天（15日）是警察節，桃園市中壢警分局打破傳統慶祝活動，舉辦「警察節保齡球聯誼賽」，透過有趣的球類競賽，不僅有益身心健康，更藉此讓同仁培養、交流情感，以解平日工作辛勞。
中壢警分局更特別拍攝警察節特輯，回憶警察在365個日夜中，默默付出辛勞的畫面，感謝所有警察對這份工作所投入的心力，也期待大家未來持續堅持下去，為中壢治安共同努力。
影片歌曲由興國所警員金咏蓁創曲譜詞，用心寫出一首令人聞之動容的歌曲「陪你度過」，全長2分41秒，歌詞中提到「白鴿陪伴在你身後」，意味著警察，從日出至清晨，不分晝夜、不辭辛勞地守護人民，就像一隻白鴿，飛得又高又遠，不曾停歇，卻鮮少有人注意到他承載著多少壓力在振翅，用盡多少力氣在翱翔，在這對於警察充滿意義的節日，我們不放假，走出自己的路，唱出屬於自己的歌。
這次拍攝影片集結分局各組室、派出所年輕員警，用愛唱出心聲、用心表達意境，也找來與警察工作息息相關的各行各業，表達對警察的感謝。
中壢警分局長劉印宮表示，警察全年無休的為民服務，維護社會治安，感謝同仁盡心盡力的堅守崗位，謝謝有你們，偉大的波「壢」士，敬祝全國警察警察節快樂。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言