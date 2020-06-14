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慶祝警察節向辛苦鴿子致意 中壢警譜詞曲「陪你度過」

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

明天（15日）是警察節，桃園市中壢警分局打破傳統慶祝活動，舉辦「警察節保齡球聯誼賽」，透過有趣的球類競賽，不僅有益身心健康，更藉此讓同仁培養、交流情感，以解平日工作辛勞。

中壢警分局更特別拍攝警察節特輯，回憶警察在365個日夜中，默默付出辛勞的畫面，感謝所有警察對這份工作所投入的心力，也期待大家未來持續堅持下去，為中壢治安共同努力。

影片歌曲由興國所警員金咏蓁創曲譜詞，用心寫出一首令人聞之動容的歌曲「陪你度過」，全長2分41秒，歌詞中提到「白鴿陪伴在你身後」，意味著警察，從日出至清晨，不分晝夜、不辭辛勞地守護人民，就像一隻白鴿，飛得又高又遠，不曾停歇，卻鮮少有人注意到他承載著多少壓力在振翅，用盡多少力氣在翱翔，在這對於警察充滿意義的節日，我們不放假，走出自己的路，唱出屬於自己的歌。

這次拍攝影片集結分局各組室、派出所年輕員警，用愛唱出心聲、用心表達意境，也找來與警察工作息息相關的各行各業，表達對警察的感謝。

中壢警分局長劉印宮表示，警察全年無休的為民服務，維護社會治安，感謝同仁盡心盡力的堅守崗位，謝謝有你們，偉大的波「壢」士，敬祝全國警察警察節快樂。

中壢警分局警察節半保齡球比賽。記者鄭國樑／翻攝
中壢警分局警察節半保齡球比賽。記者鄭國樑／翻攝
參與「陪你度過」演出的員警。記者鄭國樑／翻攝
參與「陪你度過」演出的員警。記者鄭國樑／翻攝
中壢國小附設幼兒園祝賀警察節。記者鄭國樑／翻攝
中壢國小附設幼兒園祝賀警察節。記者鄭國樑／翻攝
桃園市立圖書館中壢分館祝賀警察節。記者鄭國樑／翻攝
桃園市立圖書館中壢分館祝賀警察節。記者鄭國樑／翻攝

警察 攝影

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