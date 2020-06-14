慶祝警察節向辛苦鴿子致意 中壢警譜詞曲「陪你度過」

明天（15日）是警察節，桃園市中壢警分局打破傳統慶祝活動，舉辦「警察節保齡球聯誼賽」，透過有趣的球類競賽，不僅有益身心健康，更藉此讓同仁培養、交流情感，以解平日工作辛勞。

中壢警分局更特別拍攝警察節特輯，回憶警察在365個日夜中，默默付出辛勞的畫面，感謝所有警察對這份工作所投入的心力，也期待大家未來持續堅持下去，為中壢治安共同努力。

影片歌曲由興國所警員金咏蓁創曲譜詞，用心寫出一首令人聞之動容的歌曲「陪你度過」，全長2分41秒，歌詞中提到「白鴿陪伴在你身後」，意味著警察，從日出至清晨，不分晝夜、不辭辛勞地守護人民，就像一隻白鴿，飛得又高又遠，不曾停歇，卻鮮少有人注意到他承載著多少壓力在振翅，用盡多少力氣在翱翔，在這對於警察充滿意義的節日，我們不放假，走出自己的路，唱出屬於自己的歌。

這次拍攝影片集結分局各組室、派出所年輕員警，用愛唱出心聲、用心表達意境，也找來與警察工作息息相關的各行各業，表達對警察的感謝。