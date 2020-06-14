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網友要他去靈堂下跪 王浩宇：不認識許崑源不會去上香
民主進步黨台北市議員梁文傑服務處傳遭黑衣人擅闖，並要他去弔唁已故高雄市議長許崑源。桃園市議員王浩宇今天表示不會去上香，相信大家也無法認同這種消費許崑源的行為。
王浩宇表示，有網友留言要求他去靈堂前下跪，但他覺得，許崑源的過世大家都很難過，但他不認識許崑源，去上香恐怕令對方家屬覺得冒昧。至於最近出現的網路恐嚇、寄送子彈及黑衣人等暴力行為，社會自有公評，但相信大家無法認同這種繼續消費許崑源的行為。
王浩宇說，寄送子彈案件經過警方調查，確認信件是由郵差投遞，並循線在台北市內湖區找到了約45個郵箱，警方已調閱郵箱周邊的監視器，目前正持續追蹤。
王浩宇指出，過去的韓粉真的很猛烈，記得以前只要在電視上講兩句前高雄市長韓國瑜，辦公室的電話就被打爆，但這次的狀況好很多，要不是韓粉已經變少，也可能現在韓粉比去年的韓粉要更理性一些。
王浩宇表示，罷韓已經過去了，後續若要報復性罷免也尊重，但希望不要再有暴力威脅，應訴諸民主，因為選票才是民主社會的真諦，如果用恐嚇、強押議員的方式，不只是傷到韓粉族群，也可能會傷害國民黨的社會形象。
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