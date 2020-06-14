娃娃機店財神公仔失竊 南警1小時迅速破案

台南市劉姓市民在安南區長和路一段經營娃娃機店，店內放置財神公仔本月13日遭竊，案發後1個小時，市警三分局員警調閱監視畫面，循線查獲50歲郭姓男子涉案，郭嗜著女裝，常在轄內從事舊衣回收，他落網後表示財神公仔，十分可愛討喜，想要「財神來我家」，於是便下手行竊，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。

劉姓版主於我住安南區6萬人臉書社團貼文，稱自己於長和路一段經營的娃娃機店內一只財神公仔，遭一名身穿女性服裝的中年男子竊取，因該財神公仔意義非凡，但貼文後不到一個小時即接獲警三分局和順派出所致電稱已找到嫌疑人，讓劉姓版主大呼「這真的太神了」。

劉表示，該娃娃機店創業時，生意十分慘澹，後來聽從親友指示，嘗試放上討喜的財神公仔，結果店內生意果然好轉，蒸蒸日上，讓他十分珍惜這只財神公仔，認為它一直默默保佑他的生意，故遭竊後十分不捨，才在萬人臉書社團貼文尋找，沒想到不到1小時警方便破案，感激警方用心，讓他找回這只意義非凡的財神公仔。