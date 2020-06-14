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屏東清晨車禍 一輛白車撞傷路人及3輛汽機車逃離現場
屏東市今天清晨5時許，一輛白色轎車從長治鄉往屏東方向行經大連路時，不慎撞倒路旁一名年約60歲的林姓男子，甚至波及路旁的兩輛汽車，以及一輛重型機車，隨後肇事駕駛即逃離現場。路過民眾見狀，立即報警處理，警消獲報到場後，遭撞的林男已失去意識，目前送往醫院搶救中，而警方也掌握肇事駕駛身分，並通知到案說明。
據了解，肇事車今天清晨5時40分左右，從長治鄉往屏東方向，行經大連路時，不慎撞倒走在路旁林男。事發當時肇事駕駛，並未下車查看，大約在現場停留不到1分鐘，隨即駕車逃離。有民眾路過，看到路旁有兩輛汽車與一輛機車遭撞擊毀損，與一名倒在路旁的男子，嚇得趕緊報警處理。
警消獲報到場後，林男已經失去意識，救護人員隨即將他送往醫院搶救。而警方已經透過監視器掌握肇事駕駛特徵，並通知到案說明。
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