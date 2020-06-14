搶第一時間救命 苗消推生命連線指導CPR

心肺功能停止（OHCA）傷病患現場人士，可能就是救命恩人，苗栗縣政府消防局有透過值班台消防員線上指導，第一時間心肺復甦術（CPR）急救成功案例，消防局將積極推動，即時「生命連線」，讓民眾能依指導步驟，提高存活的最佳機會。

苗栗縣府消防局提升OHCA急救成功率，大力推動線上指導CPR，消防局指出，心臟驟停是突發、非預期的心臟功能、呼吸與意識的喪失，並且可能是心律不整或電流傳遞短路干擾的結果，依統計消防機關執行到醫院前緊急救護OHCA，每年平均約2萬人，如果沒有及早CPR、電擊，影響生死關鍵。

消防局「119」受理報案後調派人車，但畢竟路途時間差，急救搶黃金時間，值班台派遣員的經驗與訓練，有機會在電話線上提供專業知識，給CPR現場報案或自願配合者，指導初期操作，並快速派遣適當地救護服務，第一時間搶救人命，苗栗縣有多件成功案例。

消防局指出，一名80多歲老婦人2016年7月間搭公車在苗栗縣台3線，突然在車上昏倒OHCA，司機打119求救，值班台消防員估計救護車必須10多分鐘車程，因此透過電話線上指導公車司機施作CPR，直到救護人員接手，並配合電擊，救回老婦人心跳呼吸送醫。