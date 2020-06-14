搶第一時間救命 苗消推生命連線指導CPR
心肺功能停止（OHCA）傷病患現場人士，可能就是救命恩人，苗栗縣政府消防局有透過值班台消防員線上指導，第一時間心肺復甦術（CPR）急救成功案例，消防局將積極推動，即時「生命連線」，讓民眾能依指導步驟，提高存活的最佳機會。
苗栗縣府消防局提升OHCA急救成功率，大力推動線上指導CPR，消防局指出，心臟驟停是突發、非預期的心臟功能、呼吸與意識的喪失，並且可能是心律不整或電流傳遞短路干擾的結果，依統計消防機關執行到醫院前緊急救護OHCA，每年平均約2萬人，如果沒有及早CPR、電擊，影響生死關鍵。
消防局「119」受理報案後調派人車，但畢竟路途時間差，急救搶黃金時間，值班台派遣員的經驗與訓練，有機會在電話線上提供專業知識，給CPR現場報案或自願配合者，指導初期操作，並快速派遣適當地救護服務，第一時間搶救人命，苗栗縣有多件成功案例。
消防局指出，一名80多歲老婦人2016年7月間搭公車在苗栗縣台3線，突然在車上昏倒OHCA，司機打119求救，值班台消防員估計救護車必須10多分鐘車程，因此透過電話線上指導公車司機施作CPR，直到救護人員接手，並配合電擊，救回老婦人心跳呼吸送醫。
此外，苗栗縣竹南鎮去年4月間，一名30多歲婦人在美髮店洗頭時，突然昏迷OHCA，她的丈夫迅速趕到，並立即CPR急救，救護人員接手CPR、電擊，並給氧後送醫，婦人治療後，不久痊癒出院，分析第一時間CPR是重要關鍵，讓婦人在黃金時間搶回一命，案例消防局製作宣導短片，呼籲民眾重視學習CPR。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言