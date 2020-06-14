影／開車過彰化南美路平交道猶豫了 47秒後被火車撞爛車頭

57歲詹姓男子昨天深夜駕車通過彰化市南美路平交道時，因前後方柵欄都已放下，卡在軌道進退不得，被台鐵285B車次太魯閣自強號北上列車撞上，他的轎車車頭嚴重受損，臉部只受稍微擦傷，被鐵路警察局彰化分駐所依公共危險罪嫌移送法辦，但他指稱柵欄放下才聽到警鈴。不過，台鐵電務處副處長劉裕庭則表示，經檢測，平交道功能都正常。

警鐵路警察局台中分局調查，高雄市詹姓男子昨天深夜11時25分許，駕駛白色三菱轎車闖越彰化市南美平交道，當時行駛而來的台鐵太魯閣自強號285B回送列車司機員發現，來不及煞車而發生碰撞，到今天0時28分才處理完畢，恢復交通，影響5列次76分，旅客約35人。警方以詹姓駕駛涉嫌闖越平交道，依公共危險罪嫌移送法辦。

詹姓男子強調，當時他駕車行經南美路平交道時，當時與前車保持距離，由西往東開進平交道時，並未聽到警鈴聲，卻發現柵欄突然放下，警鈴聲才響起，因進退兩難，卡在平交道上，來不及下車，就被疾駛而來的太魯閣號撞上。

有目擊者指出，詹姓男子的車是跟在他後面，他開過平交道後，馬上聽到警鈴聲、柵欄馬上放下來，但發現後車已經卡在平交道上，隨後砰一聲，慘遭疾駛而來的火車撞上。

針對此一花壇到彰化間西正線南美路平交道車禍，台鐵電務處副處長劉裕庭表示，經過台鐵派員檢測，平交道的功能都正常，依據現場監視器影像初步判斷，小客車駕駛在平交道警鈴聲響後，進入平交道區域，在入口處遮斷桿下放時，又未利用前後遮斷桿時間差加速通過平交道，以致列車通過時擦撞車身。

依平交道監視畫面，詹姓男子跟前車進入平交道時，前方的柵欄已放下，欲倒車卻發現後方柵欄也已放下，進退不得，有民眾發現欲趕前按警鈴警告駛來的列車，但已經來不及而撞上，強大撞擊力，將轎車撞偏離路側，車頭全毀。

事故發生後，附近民眾趕來搭救，並報119，幸好他只有臉部輕微擦傷，未送醫，讓民眾都直呼「真命大」。