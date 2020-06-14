多1雙手CPR 自動心肺復甦機提升急救成功率

傷病患心肺功能停止（OHCA）生命危在旦夕，苗栗縣政府消防局分隊配備有21組自動心肺復甦（CPR）機，全部來自民間捐贈，救護車有如「多1雙手CPR」，加上救護員精進技術等，苗消OHCA急救成功率，3年來提升4.5%，搶救守護生命。

苗栗縣府消防局統計2016年起3年緊急救護OHCA人數，依序542人、508人及540人，分別急救成功63人、75人、87人，比率11.62%、14.76%及16.11%，消防局指出，苗栗縣幅員遼闊，有些救護路程可能較費時，加上醫療資源不如都會地區，OHCA急救成功率提升約4.5%，已是相當難能可貴。

消防局副局長匡夢麟表示，呼吸心跳一旦停止，若能第一時間持續高品質CPR，可以增加救回機會，但救護車行進間搖晃，救護人員要自顧安全，又要執行CPR，自動CPR機等於多了1雙手幫忙，提供OHCA傷病患高品質且不中斷的CPR處置，可以提升成功率。

目前全縣20個消防分隊，僅苗栗分隊因距離醫院近，沒有配備自動CPR機，其他分隊都已到位，讓人感佩的是全都是來自善心企業、民眾，3年來單獨或附帶在救護車捐贈，其中，高雄市澤霖工程企業有限公司負責人陳品文最近才捐贈苗栗縣第21套，陳品文去年也捐1輛救護車，回饋社會發揮愛心。