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多1雙手CPR 自動心肺復甦機提升急救成功率
傷病患心肺功能停止（OHCA）生命危在旦夕，苗栗縣政府消防局分隊配備有21組自動心肺復甦（CPR）機，全部來自民間捐贈，救護車有如「多1雙手CPR」，加上救護員精進技術等，苗消OHCA急救成功率，3年來提升4.5%，搶救守護生命。
苗栗縣府消防局統計2016年起3年緊急救護OHCA人數，依序542人、508人及540人，分別急救成功63人、75人、87人，比率11.62%、14.76%及16.11%，消防局指出，苗栗縣幅員遼闊，有些救護路程可能較費時，加上醫療資源不如都會地區，OHCA急救成功率提升約4.5%，已是相當難能可貴。
消防局副局長匡夢麟表示，呼吸心跳一旦停止，若能第一時間持續高品質CPR，可以增加救回機會，但救護車行進間搖晃，救護人員要自顧安全，又要執行CPR，自動CPR機等於多了1雙手幫忙，提供OHCA傷病患高品質且不中斷的CPR處置，可以提升成功率。
目前全縣20個消防分隊，僅苗栗分隊因距離醫院近，沒有配備自動CPR機，其他分隊都已到位，讓人感佩的是全都是來自善心企業、民眾，3年來單獨或附帶在救護車捐贈，其中，高雄市澤霖工程企業有限公司負責人陳品文最近才捐贈苗栗縣第21套，陳品文去年也捐1輛救護車，回饋社會發揮愛心。
匡夢麟說，消防局要發揮愛心捐贈自動CPR機最大戰力，每年辦理中級救護技術員繼續教育訓練24小時，年終結合醫療指導醫師辦理救護技術操作評核，遴聘醫療指導醫師，訂定救護品質指標，協助監測救護品質，每月抽查OHCA救護影像檔，精進救護技術，並積極推動消防局指揮中心「119」線上指導CPR，提升搶救成功率。
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