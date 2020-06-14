傳黑衣人闖梁文傑服務處 北市警說無恐嚇情事

民進黨台北市議員梁文傑。圖／本報資料照片

民主進步黨台北市議員梁文傑服務處驚傳有6名黑衣人擅闖，並要他去弔唁已故高雄市議長許崑源。北市警方今天說，經調閱相關影像並無恐嚇情事，已對其中4人口頭告誡並加強巡邏。

梁文傑日前在臉書發文，提及對許崑源墜樓看法，他事後撤文、道歉，但外傳有黑衣人因此到梁文傑的服務處堵人，要求他去高雄拈香弔唁許崑源；梁文傑昨天說，10日下午確實有6人到服務處要他去高雄拈香，因服務處有女員工，已向警方備案。

對此，轄區台北市警察局大同分局今天也針對外傳黑衣人是否涉及恐嚇一事說明，經調閱梁文傑服務處周遭監視器影像發現，事發當時6人僅為一般表達意見，主要是希望梁文傑能向許崑源的家屬道歉，並無恐嚇情事。

警方經追查確認，已掌握、確認其中4人身分，並予以口頭告誡；同時，近期也針對梁文傑服務處加強安全巡邏勤務和定點守望。

梁文傑昨天在臉書也發文說，很多人的情緒需要出口，只要沒有過激或違法行為，他都尊重，反之亦然。