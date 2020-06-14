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無照闖紅燈逆向狂飆拒攔檢 先吃罰單2萬再送辦

中央社 / 新北14日電

板橋文化路昨日出現一名騎機車男子拒警攔檢並加速逃逸，當時車流量大，男子多次逆向及闖紅燈狂飆，最後在圍捕下自摔落網，不僅要吃下逾2萬元的罰單，還依公共危險罪送辦。

新北市海山分局今天指出，板橋文化路車流量大，但唐姓男子卻於昨天下午4時許騎機車在文化路1段闖紅燈左轉陽明街，員警見狀攔檢，雖經鳴喇叭及警報器示意停車，但唐男反而加速逃逸。

警方表示，唐男逃逸過程中無視往來公眾安全，任意變換車道、逆向行駛及闖紅燈，最後疑因擦撞停等紅燈自小客車後，自摔就逮。

警方表示，唐男被帶回警局偵辦時，酒測值雖為零，但因拒檢且無照駕駛及闖紅燈、逆向行駛等違規，遭警方開出逾新台幣2萬元罰單，還依公共危險罪嫌移送法辦。」

罰單 酒測

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