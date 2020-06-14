聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東長治鄉半個月內共7起死亡車禍 居民好恐慌
屏東縣長治鄉繁華村路段，從5月底至6月初共發生7件死亡車禍，由於交通事故頻繁，令當地區民感到恐慌。屏東警分局為降低交通事故，將會持續加強交通宣導，與加強執法，並請相關單位會勘，期望透過工程改善道路瑕疵。
經警方分析，車禍主要以上午6至8時這段期間發生最多，而肇事路段則為台24線水源路、中山路及復華街等路段。至於近期於長治鄉所發生的車禍案件，肇事原因多半是機車騎士疲勞駕駛自撞、自小客車未注意車前狀況等因素所致。
屏東警分局表示，未來會持續在關懷據點及高齡者易聚集處所，加強交通宣導，此外，警方針對易肇事路段加強執法，尤其是取締酒駕、闖紅燈、超速等惡性重大違規。
屏東警方局為防制交通事故，已會請相關單位會勘，期望透過工程改善道路瑕疵。警方呼籲民眾駕駛任何交通工具應「減速、停讓」，且必須有正確的行車觀念，並遵守交通安全，才能有效降低交通事故。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言