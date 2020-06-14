屏東長治鄉半個月內共7起死亡車禍 居民好恐慌

屏東縣長治鄉繁華村路段，從5月底至6月初共發生7件死亡車禍，由於交通事故頻繁，令當地區民感到恐慌。屏東警分局為降低交通事故，將會持續加強交通宣導，與加強執法，並請相關單位會勘，期望透過工程改善道路瑕疵。

經警方分析，車禍主要以上午6至8時這段期間發生最多，而肇事路段則為台24線水源路、中山路及復華街等路段。至於近期於長治鄉所發生的車禍案件，肇事原因多半是機車騎士疲勞駕駛自撞、自小客車未注意車前狀況等因素所致。

屏東警分局表示，未來會持續在關懷據點及高齡者易聚集處所，加強交通宣導，此外，警方針對易肇事路段加強執法，尤其是取締酒駕、闖紅燈、超速等惡性重大違規。