影／新北路口撞翻載兩傷患救護車 肇事男：音樂太大聲

新北市一名51歲的丁姓男子昨晚開車行經樹林中華路與水源街路口時，疑因車上音樂太大聲，未注意到左側有救護車鳴笛而來，仍直行通過，猛力撞翻準備過路口的救護車，側翻在馬路上，造成救護車上蔡姓救護員及2名才剛發生車禍準備送醫的傷患擦挫傷，所幸送醫後皆無大礙。

據了解，當時救護車正執行水源街車禍救護案，載著38歲的張姓傷者及67歲何姓傷者前往樹林仁愛醫院，由水源街往鎮前街方向行駛時，在路口準備過紅燈，卻被直行汽車撞上右後方，當場翻覆。

事發後，消防隊立刻再派了兩台救護車，分別將兩名二次車禍傷者送往仁愛醫院及亞東醫院，兩名傷者原本就有擦挫傷，二次車禍後，兩人意識皆清楚，惟何姓傷者腰部出現疼痛狀況，所幸送醫後並無大礙。