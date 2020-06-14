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疑過彎過快 國3號竹南匝道今早大貨車翻倒漏一地油
一輛大貨車今天上午約8點在國道3號苗栗縣竹南交流道南下匝道口，右轉台1己線西濱聯絡道，疑因車速過快，加上載送運空寶特瓶箱子堆疊較高，大貨車重心不穩左傾，橫倒在台1己線，駕駛輕微受傷，沒有波及其他人車，案由警方處理中。
事故發生後，警方據報趕到現場，因大貨車漏油，必須撒木屑清理，警方封閉台1己線往台61線西濱快速公路東向交通，並調撥西向車道維持雙向，影響交通2個多小時。
警方說，今天事故匝道路段，上月23日對向才發生滿載泥土聯絡結車煞不住，直接撞上分隔島上號誌桿的意外，一些載重大車駕機都口耳相傳因國道3號竹南交流道匝道較短，轉彎又急，速限每小時僅30公里，車速快容易失控，用路人要特別小心。
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