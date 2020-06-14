彰化轎車過平交道被撞爛 駕駛心驚：沒聽到警鈴響

昨晚接近11點半許，一輛卡在彰化市南美路平交道的白色轎車，遭台鐵285B車次太魯閣自強號北上列車撞上，轎車車頭全毀，張姓駕駛來不及逃出，但幸運地只臉部受到擦傷，太魯閣號車頭則受損，列車延誤近1小時，張表示當時未聽到警鈴響聲，平交道柵欄就放下才卡在平交道上，警方訊後，將他依公共危險罪嫌移送，事故原因由警方及鐵路局調查中。

這名57歲的男子心有餘悸地說，他駕駛這輛20年車齡的白色三菱Lancer轎車，行經南美路平交道時，當時與前車保持距離，由西往東開進平交道時，並未聽到警鈴聲，卻發現柵欄突然放下，警鈴聲才響起，因進退兩難，卡在平交道上，來不及下車，就被疾駛而來的太魯閣號撞上。

鐵路警察局彰化分駐所據報前往處理， 張駕駛的轎車被撞偏離軌道，幾乎全毀，現場的柵欄未撞毀，採證完畢後，將事故小客車吊走，並將張帶回分駐所調查， 經酒測，張未酒駕，訊後，依公共危險罪嫌移送法辦。

有目擊者指出，張姓男子的車是跟在他後面，他開過平交道後，馬上聽到警鈴聲、柵欄馬上放下來，但發現後車已經卡在平交道上，隨後砰一聲，慘遭疾駛而來的火車撞上。

這起平交道事故造成車通行延誤約1小時，今天凌晨約0時28分，鐵警採證完畢，將事故小客車吊走，並放行列車，台鐵人員也漏夜檢修受損的太魯閣自強號。