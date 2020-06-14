影／台中2男討債打死人自首可減刑？律師：要符合要件

台中二名陳姓男子因上百萬元債務糾紛，日前約另一名欠錢的陳姓男子到神岡區談判，二男涉嫌拿水管等物打死對方，載到苗栗山區棄屍，二男昨天向警方自首，警方今天將他們移送台中地檢署偵辦；執業律師徐承蔭表示，刑法自首規定，需「對於未發覺之罪」，所謂「未發覺」指有偵查權之機關或公務員尚未發覺「犯罪事實」，或雖已發覺犯罪事實，但不知「行為人」是誰，才符合自首要件。而法院再視個案裁量是否予以減刑。

律師徐承蔭表示，刑法第62條「對於未發覺之罪自首而受裁判者，得減輕其刑。但有特別規定者，依其規定。」嫌疑人自首時，需在司法單位未發現打死人事件，未鎖定嫌疑人身分時，如果警方已經在查案，有懷疑對象，客觀合理跡證追查中，嫌疑人此時出面就不算自首；例如警方在查毒品案，不知屋內有槍，嫌疑人當場坦承他床下有槍，這就符合自首要件；徐承蔭表示，「得減輕其刑」，代表法院得減刑，有裁量權，法官也可判不減刑。

據了解，死者是50歲陳姓男子，他疑向46歲陳姓男子之妻借上百萬元，遲未還錢，本月9日，債主找死者到神岡區一間鐵皮屋談判，債主並找來朋友49歲陳姓男子助陣，談判過程雙方口角衝突，二名陳姓男子涉嫌拿水管等物，聯手打死對方，10日凌晨開車載到苗栗銅鑼郷山區棄屍。