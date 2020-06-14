台南永康汽修廠深夜大火燒毀2輛車 一度傳婦人失聯

台南市永康區某汽車修護廠昨深夜傳出火警，火勢伴隨大量濃煙竄出延燒，一度傳出有人受困，幸最後虛驚一場。台南市消防局出動13車29人馳往灌救，約40分鐘後今凌晨撲滅，屋內2輛車燒成廢鐵，起火原因待釐清。

台南市消防局119勤務中心，是在昨深夜11點28分接獲附近檳榔攤報案，永康區中正北路某汽車修護廠1層鐵皮加蓋建物，有濃煙冒出，屋內一名婦人不見蹤影，消防局先後調派附近第五大隊鹽行、永康等4個消防隊共13車29人趕往。

深夜11點30分，率先趕至的鹽行分隊發現現場火舌延燒迅速，不時有爆裂聲傳出，陸續趕至支援的打火弟兄，也架起水線包抄灌救，阻絕火勢蔓延，同時持續搜索婦人下落。

由於持續失聯，附近鄰居都相當焦急， 火勢在凌晨0時2分控制，在凌晨0時5分也尋獲事前逃出的婦人，與會鄰居與消防隊員才鬆了一口氣；火勢在凌晨0時9分撲滅，擔心殘火再起，持續派員警戒中。