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影／3歲男童受困高溫車內 台中消防人員迅速救出

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市陳男今天上午駕車3歲兒子外出，鑰匙不慎遺留車內而反鎖，由於氣溫炎熱，車內空氣不流通，而車體受陽光照射溫度上升快速，男童因悶熱漸漸難耐冒汗大哭，嚇得陳男報警，警消迅速趕到，使用橇棒敲破壞距離幼童最遠的駕駛座車窗玻璃，將車門開啟，迅速孩童救出，順利化解危機。

台中市政府消防局今天上午10時38分接獲報案，指出南區忠明南路某民宅，有小孩遭反鎖車內，消防人員立即趕赴現場瞭解。到場陳男指出，開車載著3歲兒子外出時，他先將兒子安置後方的兒童安全椅上，鑰匙不慎遺留車內而反鎖，嚇得趕緊報案。

由於當時氣溫炎熱，車內空氣不流通，而車體受陽光照射溫度上升快速，幼兒因悶熱漸漸難耐冒汗且害怕而大聲啼哭，年僅3歲的孩子因車門反鎖無法自行開門受困車內，加上車輛未發動無空調運作，評估內部溫度升高恐造成孩童極度不適甚至脫水熱衰竭須立即破窗，家屬心慌自責在旁。

消防人員使用橇棒敲破壞距離幼童最遠的駕駛座車窗玻璃，將車門開啟，迅速孩童救出車外，孩童未受到太大的驚嚇及傷害，身體狀況良好，順利化解一場危機。

家屬對於警消積極協助救援萬分感謝，消防人員特別呼籲駕駛人，平時應熟悉車輛自鎖功能，若暫時將小孩留置時，應將車窗玻璃打開，切勿將孩童獨留於車內，以免孩童因車門反鎖受困於車內造成憾事。

陳男今天駕車3歲兒子外出，鑰匙不慎遺留車內而反鎖，嚇得陳男報警，警消迅速趕到，使用橇棒敲破壞距離幼童最遠的駕駛座車窗玻璃，將車門開啟，迅速孩童救出。圖／台中市消防局提供
陳男今天駕車3歲兒子外出，鑰匙不慎遺留車內而反鎖，嚇得陳男報警，警消迅速趕到，使用橇棒敲破壞距離幼童最遠的駕駛座車窗玻璃，將車門開啟，迅速孩童救出。圖／台中市消防局提供

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