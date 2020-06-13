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影／男子被殺棄屍銅鑼山區 嫌疑人曾參與棄屍地點救難
一名男子日前在台中市豐原區遭人殺害，棄屍苗栗縣銅鑼山區，台中警方押解2名嫌疑人到銅鑼、通霄交界的山谷搜尋，台中救難人員趕來協助，據了解，其中1名嫌疑人也是救難人員，曾到此山區參與救難，疑將死者推入山谷後離去，葬儀社人員發現屍體卡在崖邊樹上，仍在設法吊掛。
現場救難人員說，警方押著兩名嫌疑人到現場尋死者屍體，其中1人帶警方上山搜尋，1人則留在警車中，台中救難人員下午3點多就到現場支援，因現場地處偏遠，葬儀社人員靠4輛傳動車上山，發現屍體疑卡在溪谷崖邊的樹上。
救難人員指出，嫌疑人之一也是救難人員，曾到棄屍的山區參與救難任務，因此對此山區地形熟悉，據說嫌疑人將死者毆打後，推下山谷即離去，他們配合搜尋屍體，詳情得豐原警方才清楚。
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