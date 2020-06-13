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賓士撞對向車 肇事車主竟是23年前槍擊案殉職刑警之子
23歲林姓男子今天下午駕駛白色賓士汽車行經板橋區撞上對向休旅車，因兩車橫卡在巷道上，導致交通受阻近1小時，因兩車駕駛都是輕微擦傷，僅車損，無人送醫，警方到場處理後，排除事故現場。據了解，賓士汽車疑似為閃避路邊停放車輛，才不惧撞上對向休旅車。而賓士汽車駕駛林姓男子被認出是23年前發生在中和警匪槍戰中，因公殉職、時任台北縣刑警隊小隊長林安順的兒子。
據了解，吳姓男子今天下午3時駕駛休旅車行經板橋區公館街、金華街口時，遭對向一輛白色賓士汽車撞上，因撞擊力道不小，休旅車安全氣囊都爆開；駕駛白色賓士汽車的林姓男子則表示，因要閃避停在路邊的汽車，才會跨越車道中央雙黃線，不慎擦撞對向車道休旅車。兩車駕駛只有些許輕微擦傷，不需就醫，且酒測值均為零。
肇事的賓士汽車駕駛林姓男子事後被資深員警認出身分，竟是23年前因公殉職的時任台北縣警察局刑警隊小隊長林安順，當時林安順據報率兩名隊員到中和市追查販毒案，凌晨在錦和路巷內與歹徒爆發激烈槍戰，林安順及偵查員許振發、李仁和3人均中彈倒地，林安順經搶救仍喪命因公殉職。
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