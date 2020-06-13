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疑瓦斯桶管線老舊外洩 女換電池引氣爆幸住警器救命

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市八里區中山路二段一處民宅今天下午5時許發生一起火警，消防獲報趕到現場，發現起火點在2樓廚房，約10分鐘後便撲滅火勢，並救出當時在內的57歲謝姓女子與68歲施姓男子，謝女右手輕微燒燙傷，送醫治療後暫無大礙；施男未受傷。消防指出，該起火警所幸住戶裝設在客廳的住宅警報器被觸發鳴叫，引起鄰居注意報警才未造成更大損傷，呼籲民眾應在住宅安裝住警器。

該起火警發生原因疑似為瓦斯桶管線太老舊導致破裂漏氣，又恰好謝女在更換熱水器電池，更換時產生的火花引發氣爆，火勢猛烈竄出並迅速燃燒，此時冒出的濃煙引發安裝在客廳的住警器警鳴大響，鄰居聽見急忙報案，轄區消防第三大隊獲報到場，10分鐘後便將火熄滅，並救出當時在內的施、謝兩人，將謝女送醫，燃燒面積約3平方公尺。

第三大隊長黃弟勝指出，該起案件因住戶有安裝住警器，在火災發生時住警器發揮作用引起鄰居注意報案，才未釀成更重大的損傷，呼籲民眾應在住宅安裝住警器，黃弟勝並提醒民眾，新北市府針對居住在5樓以下公寓住宅的民眾都有免費補助一顆住警器，呼籲民眾可多加申請。

現場燃燒面積約3平方公尺。圖／消防局提供
現場燃燒面積約3平方公尺。圖／消防局提供
消防獲報趕到現場，10分鐘便將火勢熄滅。圖／消防局提供
消防獲報趕到現場，10分鐘便將火勢熄滅。圖／消防局提供
安裝在客廳的住宅警報器偵測到火警，發生鳴叫吸引鄰居報案。圖／消防局提供
安裝在客廳的住宅警報器偵測到火警，發生鳴叫吸引鄰居報案。圖／消防局提供
起火原因疑似為瓦斯桶管線太老舊導致瓦斯外洩，謝女更換電池時產生火光引發氣爆。圖／消防局提供
起火原因疑似為瓦斯桶管線太老舊導致瓦斯外洩，謝女更換電池時產生火光引發氣爆。圖／消防局提供

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