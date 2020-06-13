想登記結婚不成...男反告偷竊 女友喊冤「是他送我的」

江姓男子為追求小他12歲的朱姓女子，日前從台中北上帶至百貨公司買衣服，送返家時還塞2000元給女友，並表明登記結婚後，要在台中一起共組愛巢，因朱女事後以要照顧高齡阿嬤為由，無法搬到台中一起住，讓江男結婚夢碎，反控朱女偷錢偷衣服；朱女到案後雖拿出手機通訊軟體雙方對話紀錄打臉對方，警詢後仍依竊盜罪嫌將朱女函送檢方偵辦。

據了解，住在台中市的40歲江姓男子為追求小他12歲、住新北市板橋區的朱姓女友，今年5月底特地從台中北上，不僅開車載女友至宜蘭遊玩，還在當地一家

廣場百貨公司買衣服送給女友，當晚還同宿在宜蘭的汽車旅館，共度良宵。

江男隔天送回到板橋住處，知道朱女尚在找工作，還塞了2000元給她，才連夜開車回台中，回到台中後還以手機傳訊，「我到台中了，要乖，不要讓老公失望了。」

江男之所以如此獻殷勤，就是希望雙方登記結婚後，朱女能搬到台中與他一起共築愛巢，朱女一開始沒反對，僅說回家後會與家人討論，沒想到朱女事後以高齡的阿嬤需要有人照顧，恐無法搬到台中與他一起住。

因結婚夢碎惹惱江男，竟報案提告，指朱女下車時，趁他正在講電話時，偷走放在車子手剎車上的2000元及右前座踏板上的新買的外套。

朱女到案後喊冤，並出示手機通訊軟體裡雙方的對話紀錄，江男確實有提到想要登記結婚，但她希望江男要有求婚的動作，還說，江男希望北上完成登記結婚，但自已忘了帶戶口名簿無法登記。