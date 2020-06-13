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家族聚餐照驚見北市正妹女警 違規男求電話她只給這個

聯合報 / 記者袁志豪／即時報導

南投縣埔里鎮「心心星公益平台」發起人郭源健、吳蓮花夫婦日前為女兒吳欣亞慶生，家人租了餐廳提供的日式服裝、道具，吳欣亞扮起日本武士，照片令人驚豔，更讓網友發現原來是正妹女警；吳女原本為減輕雙親家庭經濟負擔，報考警察專科學校，但因「體重過輕」無法如願，後來仍努力通過警察特考，去年分發到台北市服務。

母親吳蓮花今天受訪表示，警察工作很辛苦、工作繁忙，日夜24小時顛倒，警察這麼辛苦，加上連續有許多警察遇襲、負傷的新聞，身為警眷，很希望民眾能多給警察一些力量，也希望政府能給他們更好的裝備跟注重工作權益，才能給警察更好的保障，讓警察執勤能平安。

今年23歲的吳欣亞，在暨大附中求學時受學校老師及社會善心人士的資助，國立暨大附中畢業後，錄取國立師範大學東亞學系，她好打抱不平，正義感十足；過去家中長輩重病須安養照顧，為減輕雙親經濟負擔，她報考警專，想當波麗士大人，沒想到全國第2名的好成績，卻因體重過輕無法如願。

由於對警職的嚮往，吳欣亞大二時毅然休學，專心準備警察特考，苦讀半年，順利錄取行政警察，去年她分發至台北市的派出所服務；吳女的父母分別是泰雅、卑南族，她也擁有原住民的立體五官，執勤時取締民眾交通違規時，多名男生央求加LINE、要電話，但最後都只能收到紅單。

日前吳欣亞休假返家，家人一起到日式風格的餐廳用餐，提前幫她慶生，家人特地租了日式服裝、道具，她扮起日本武士，完成cosplay初體驗，家人將家庭慶生照PO上臉書，讓許多網友驚豔，更發現原來台北市有這位正妹女警。

吳欣亞雙親在地方成立公益平台，積極為弱勢族群募集資源，她有空時都會參與，更不定期捐款給需要關懷的弱勢學童，可說是人美心也美。

吳欣亞執勤取締民眾交通違規時，多名男生央求加LINE、要電話，但最後都只能收到紅單。圖／吳蓮花提供
吳欣亞執勤取締民眾交通違規時，多名男生央求加LINE、要電話，但最後都只能收到紅單。圖／吳蓮花提供
吳欣亞休假返家，家人一起到日式風格的餐廳用餐，提前幫她慶生，家人特地租了日式服裝、道具，她扮起日本武士，家人將家庭慶生照PO上臉書，讓許多網友驚豔。圖／吳蓮花提供
吳欣亞休假返家，家人一起到日式風格的餐廳用餐，提前幫她慶生，家人特地租了日式服裝、道具，她扮起日本武士，家人將家庭慶生照PO上臉書，讓許多網友驚豔。圖／吳蓮花提供
吳欣亞執勤取締民眾交通違規時，多名男生央求加LINE、要電話，但最後都只能收到紅單。圖／吳蓮花提供
吳欣亞執勤取締民眾交通違規時，多名男生央求加LINE、要電話，但最後都只能收到紅單。圖／吳蓮花提供
吳欣亞執勤取締民眾交通違規時，多名男生央求加LINE、要電話，但最後都只能收到紅單。圖／吳蓮花提供
吳欣亞執勤取締民眾交通違規時，多名男生央求加LINE、要電話，但最後都只能收到紅單。圖／吳蓮花提供
吳欣亞休假返家，家人一起到日式風格的餐廳用餐，提前幫她慶生，家人特地租了日式服裝、道具，她扮起日本武士，家人將家庭慶生照PO上臉書，讓許多網友驚豔。圖／吳蓮花提供
吳欣亞休假返家，家人一起到日式風格的餐廳用餐，提前幫她慶生，家人特地租了日式服裝、道具，她扮起日本武士，家人將家庭慶生照PO上臉書，讓許多網友驚豔。圖／吳蓮花提供
吳欣亞執勤取締民眾交通違規時，多名男生央求加LINE、要電話，但最後都只能收到紅單。圖／吳蓮花提供
吳欣亞執勤取締民眾交通違規時，多名男生央求加LINE、要電話，但最後都只能收到紅單。圖／吳蓮花提供
吳欣亞休假返家，家人一起到日式風格的餐廳用餐，提前幫她慶生，家人特地租了日式服裝、道具，她扮起日本武士，家人將家庭慶生照PO上臉書，讓許多網友驚豔。圖／吳蓮花提供
吳欣亞休假返家，家人一起到日式風格的餐廳用餐，提前幫她慶生，家人特地租了日式服裝、道具，她扮起日本武士，家人將家庭慶生照PO上臉書，讓許多網友驚豔。圖／吳蓮花提供
吳欣亞休假返家，家人一起到日式風格的餐廳用餐，提前幫她慶生。圖／吳蓮花提供
吳欣亞休假返家，家人一起到日式風格的餐廳用餐，提前幫她慶生。圖／吳蓮花提供
吳欣亞執勤取締民眾交通違規時，多名男生央求加LINE、要電話，但最後都只能收到紅單。圖／吳蓮花提供
吳欣亞執勤取締民眾交通違規時，多名男生央求加LINE、要電話，但最後都只能收到紅單。圖／吳蓮花提供

警察 北市

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