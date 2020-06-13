關西汽機車擦撞 騎士卡車底送醫急救後不治

新竹縣關西鎮今天下午發生一起車禍，1名機車騎士跟汽車發生擦撞。圖／消防局提供

新竹縣關西鎮今天下午發生一起死亡車禍，1名34歲的黃姓男子騎乘重型機車，因不明原因打滑與汽車發生擦撞，倒地後又被後方車輛輾過，並受困車底，關西消防分隊到場救援時黃男已無呼吸心跳，由救護車送往桃園國軍醫院搶救仍不治。

消防局表示，這起意外發生在東山里湳湖地區，下午約3點20分時，汽車、機車發生擦撞，黃男受困在汽車的車底，消防局獲報立即派員至現場救援，將黃男從車底救出，但他已無生命跡象。

據了解，黃男疑因不明原因打滑後越線到對向車道，與第一輛汽車發生擦撞後人、車分離，又不幸被後方行駛過的第二輛汽車輾過，並卡在車底，警消獲報到場搶救，但騎士已無呼吸心跳，送醫搶救後仍不治。警方也到場調查，初步調查後，2台汽車駕駛均無酒駕情事，詳細肇事原因仍待釐清。