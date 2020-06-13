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疑疲勞恍神 北宜高自撞翻車四輪朝天 駕駛繫安全帶保命
國道5號南向14.7公里坪林出口匝道今天上午6時15分發生一輛汽車自撞護欄後，四輪朝天的翻車事故，導致後方車流嚴重回堵，肇事駕駛27歲林姓男子因有繫安全帶，僅頭、手部挫傷，由救護車送往北市萬芳醫院，無生命危險。據了解，經國道警方執行酒測為零，初步研判林男疑似疲勞駕駛所致，事故車拖現場後，國道車流也在1個多小時後恢復正常。
國道第九大隊呼籲駕駛周路人開車前應養足精神再上路，避免疲勞駕駛或精神不濟降低專注力，若精神狀況較差，可至服務區或下交流道充分休息後再出發。另用路人在國道行車，如果未繫上安全帶，恐有二次撞擊的潛在危險，再次提醒駕駛及乘客應繫好安全帶再上路，萬一不幸遭撞擊，可多一層安全保障。
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