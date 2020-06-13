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大甲媽遶境首場衝突 徐國勇指示依法處理

中央社 / 南投縣13日電

大甲媽祖遶境今天凌晨在彰化縣大村鄉發生第一場衝突，對此，內政部長徐國勇說，雖是臨時發生，但仍不應該，他第一時間獲知，指示依法處理；警方事後依刑法妨害秩序罪偵辦。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境昨天下午順利通過彰化市民生地下道，在大批警力維護下，未發生暴力衝突，鑾轎昨天晚間駐駕彰化市南瑤宮，吸引大批信眾前往參拜，廟埕可說人山人海，其中不少人未戴口罩，也無法保持社交距離，停留後，媽祖鑾轎昨天晚間11時起駕。

往年「主戰場」民生地下道今年未發生衝突，不料鑾轎起駕後，今天凌晨在大村鄉卻發生民眾糾紛。警方調查，一群穿黑衣年輕人在大村鄉一家保齡球館前聚集，穿越馬路看媽祖遶境，後來又穿越馬路折返，此時大甲媽祖隨行的三十六執士隊伍中，看似發生騷動。

彰化縣警察局員林分局表示，經查證，大甲媽祖隨行的三十六執士行進中與民眾碰撞，引發口角糾紛，過程未有人員受傷；已查獲10名犯嫌到案，包含一名出手毆打三十六執士的施姓犯嫌，全案依刑法第150條移送法辦。

徐國勇今天到南投縣魚池鄉農會，致感謝狀給茶農，對於遶境在彰化發生糾紛，徐國勇接受媒體聯訪說，進香拜拜要維持平和態度，才是尊敬神明，很遺憾發生這件小衝突，警察機關第一時間回報，他的指示很簡單，就是依法處理，「該怎麼辦，就怎麼辦」。

徐國勇再次強調說，這次大甲媽祖遶境，希望信徒不要鑽轎底，也不要觸摸神轎，要保持防疫措施，「我想這是對神明的尊敬」；再次強調絕不可有搶轎等暴力行為，一定依法辦理，尤其刑法第149條、150條已修正通過，聚眾鬥毆可依刑法妨害秩序罪法辦。

對於中央社記者提問遶境衝突發生在未預期地方，是否需調整警力部署，徐國勇說，這起衝突可能因人多推擠導致暴力相向，雖是臨時發生，但仍不應該，暴力等任何不當行為都對神明不禮貌，褻瀆神明將得不到保佑，呼籲用平和與尊敬態度迎接媽祖。

警方表示，大甲媽祖遶境期間，對於任何暴力行為，一定依法究辦；也呼籲民眾與相關陣頭保持安全距離，避免不小心碰撞，民眾若受任何侵害應報案，由警方偵辦，千萬不要私下報復。

大甲媽祖 遶境 徐國勇

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