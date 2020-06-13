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男失婚女兒又被帶走安置燒炭昏迷 警及時破門救回一命

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市安定區36歲鐵工與前妻離婚，兩個女兒同住又因他暴怒報案被帶走安置，情緒低落在住處燒炭。所幸警員黃信昌及時破門，將已昏迷男子送醫搶救恢復意識，「如果再晚幾分鐘，可能就無法挽回」，家屬感謝警員熱心，善化警分局今天表揚助民員警。

警方表示，昨晚港口派出所警員黃信昌得知男子燒炭，飛車前往住處處，破門發現屋內煙霧瀰漫，一旁炭火正燃燒，男子倒地奄奄一息，意識模糊、全身癱軟，黃信昌立即通知救護車送醫，經搶救已無生命危險。。

警方調查，失婚男子得知辛苦工作賺的錢被前妻拿走，一氣之下大發雷霆，女兒受驚嚇躲在房間不敢出門，以為父親離家出走向警方報案。

港口派出所值班警員胡祥誠了解狀況時，男子2女哭訴不願再跟父親同住，警方立即通報市府社會局人員到派出所處理，經評估後將2女帶回安置。

男子昨天下午接獲社會局電話，得知2個女兒被帶走安置，脫口而出「不想活了」，社會局督導通報警方，員警立即前往找人查訪，及時發現。

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