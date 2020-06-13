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設香案接大甲媽卻追打護駕執士 警傳10人到案依法送辦
大甲媽進香團護駕的36執士今天凌晨1點25分行經彰化縣花壇鄉，向一家設香案的刺青店行禮，其中一名執士的法器碰到刺青店許姓老闆，未當場致歉即離去，許姓男子不滿，糾眾追到大村鄉理論，其中施姓男子出手推打其中一名執士。這段衝突被路人用手機拍下，上傳「黑色豪門企業」社群，警方據報後，循線查到許男和9名友人，依聚眾意圖滋事移送偵辦。
彰化員林分局副分局長許平海說，大甲媽祖隨行的36名執士，一家大村鄉中山路大贏家保齡球館附近，路過花壇鄉一家刺青店，因許姓店長設香客接駕，36名執士行禮致謝，法器卻不慎碰到許姓店長，店長覺得很痛，告訴執士，執士微笑即離去，許男和友人不滿，一路追到2公里外大村鄉大贏家保齡球館對面，攔阻走到那裡的執士團要求道歉，許男的朋友施男推打一名執士手臂。
許平海表示，大甲媽執士認為沒受傷，不追究，繼續跟香進團南下，員林警分局調閱路口監視畫面、網路影片，循線查出許男及10名友人涉案，逐一傳喚到案說明，已有9人到案，施男坦承推打大甲媽執士，警方依刑法第150條偵辦。
據了解，執士因受傷輕微未就醫，也不對外發言意見。
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