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毒蜂竟螫死壯男 消防人員研判遭毒性最強黑腹胡蜂螫傷
嘉義縣中埔鄉36歲陳姓男子11日下午與堂哥到瑞豐村果園工作，遭蜂螫到臉頰，未看到毒蜂，過10分就陷入昏迷，消防局中埔分隊獲報送醫搶救，檢警昨天相驗遺體，判定過敏性休克致死，因陳男被毒蜂螫到宣告死亡死，短短不到1小時；消防人員疑為致命毒蜂是毒性最強的黑腹胡蜂。
消防局11日下午3點52分獲報，調派中埔消防分隊救護隊員，趕往瑞豐村果園，為昏迷陳男急救，再送嘉義市聖馬爾定醫院急救，但陳男到院前已無心跳呼吸，急救不治。
警方說，陳男與堂哥到果園採果，遭毒蜂螫到臉頰，隨後人感不適、意識昏迷，口水直流，堂哥趕緊打119求救送醫。檢警相驗，死因蜂螫引起過敏性休克致命。
聖馬爾定醫院急診醫師說，過敏性休克是嚴重可能致命的過敏反應，多種食物或其它物質都能引起過敏反應，或遭黃蜂、虎頭蜂等蜂螫傷，若無法及時處理會有生命危險。
捕蜂蛇工作，雖移交農政單位委託救難協會處理，但有捕蜂經驗的消防人員說，被蜂叮主要的重大傷害 以虎頭蜂（胡蜂）螫傷為主，其中以黑腹胡蜂毒性最強。
夏秋虎頭蜂活躍，在戶外活動或果園工作要特別留意，遇虎頭蜂群應放輕動作，勿驅趕，盡速離開，可能遭攻擊範圍，若不幸遭毒蜂螫傷，盡速就醫，避免發生意外，儘量穿深暗色貼身衣服，減少被蜂螫的機會。
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