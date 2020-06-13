台南六甲山區吸引「車聚」 麻豆警突擊攔檢重機違規

臺南六甲山區市道174線及175線沿途山景優美，彎道起伏常吸引大型重機車友相約上山舉行「車聚」活動，市道174線可通往著名景點「小瑞士」及東山咖啡公路，平時雖然車流量稀少，但假日常有群聚車友在山區呼嘯而過，麻豆警方今天上午出動30名警力，結合交通警察大隊、交通部公路總局嘉義區監理所麻豆監理站及臺南市政府環境保護局在174線32.5公里處執行「改裝車輛及大型重機車聯合稽查」。

成果共攔檢大型重機60輛、噪音檢測不合格8輛、交通違規21件，其中加裝燈飾6件、頭燈變更10件、拆除消音器2件、無照駕駛2件、未戴安全帽1件，本次稽查針對噪音、改裝車輛加強取締，幫車友們的愛車做「健康檢查」。

警方表示，結合環保及監理機關友軍，針對市道174線執行防制車輛改裝聯合稽查工作，就是希望提醒重機車駕駛能知法守法、安全駕駛，本轄山區不歡迎噪音及超速行駛，透過不定期聯合稽查工作，維護居民生活安寧及交通安全。