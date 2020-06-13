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放煙火炸傷大甲媽護轎兩員警 男子被法辦還可罰15萬

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

大甲鎮瀾宮媽祖昨天傍晚雖然破天荒提前約7小時通過彰化市民生地下道，但轉到永安街時，因服飾店李姓負責人施放笛音沖天炮，造成兩名員警分別遭到炸傷，彰化警分局今天依公共危險罪嫌將李姓負責人移送法辦，彰化縣消防局也以李未保持20公尺安全距離施放，將處以3到15萬元罰款。

大甲媽祖鑾駕昨天傍晚5時35分許，行經彰化市永安街時，有信眾為迎接媽祖鑾駕，在地上大量置放笛音沖天炮 ，希望能攔阻鑾駕前進，沒想到燃放時，因煙火亂竄，分別造成護轎的彰化警分局偵查隊小隊長劉慧觀及莿桐派出所副所長楊天浩，左手手肘及背部分別遭到炸傷，經送彰化基督教醫院救治，幸無大礙，另有大甲鎮瀾宮李姓董事的褲子被炸破，未受傷，繼續完成行程。

彰化警察分局依據現場執勤員警的蒐證錄影帶過濾，發現施放鞭炮民眾李姓男子涉有重嫌，經警方通知到案說明，李表示，是為迎接媽祖鑾轎施放鞭炮，但並不知道是何原因鞭炮往兩旁炸射，造成兩名執勤員警受傷，警方訊問後，將他依公共危險罪彰化地方檢察署偵辦。

彰化縣消防局表示，李姓男子未依照產品使用方式保持20公尺安全距離施放，已違反彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例第6條規定，可處3萬到15萬元罰款。

彰化縣警察局及消防局呼籲各宮廟、信眾參與遶境活動不要施放鞭炮，尤其晚間10時至翌日6時施放爆竹煙火行為，在管制時間施放產生笛音或爆炸音的爆竹煙火，經消防單位勸導不聽者，會將現場鞭炮扣留或沒入外，並蒐證逕行舉發。

炸傷員警的煙火。照片／消防局提供
炸傷員警的煙火。照片／消防局提供
消防局在案發現場找到煙火施放後的炮屑。照片／消防局提供
消防局在案發現場找到煙火施放後的炮屑。照片／消防局提供
消防局在案發現場找到煙火施放後的炮屑。照片／消防局提供
消防局在案發現場找到煙火施放後的炮屑。照片／消防局提供
警方依蒐證錄影帶，找到李姓男子（穿黑衣）在案發現場施放煙火。照片／警方提供
警方依蒐證錄影帶，找到李姓男子（穿黑衣）在案發現場施放煙火。照片／警方提供
警方依蒐證錄影帶，找到李姓男子（穿黑衣）在案發現場施放煙火。照片／警方提供
警方依蒐證錄影帶，找到李姓男子（穿黑衣）在案發現場施放煙火。照片／警方提供
消防局在案發現場找到煙火施放後的炮屑。照片／消防局提供
消防局在案發現場找到煙火施放後的炮屑。照片／消防局提供

大甲媽祖 警察

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