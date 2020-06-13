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詐團扮子致電求救 北市夫婦心急飆淚險遭詐90萬

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

59歲朱姓男子日前接獲不明來電，對方假冒其子，自稱因欠錢遭地下錢莊綁架毆打，須支付90萬元才能脫身；朱男因一時未能與兒子取得聯繫，便信以為真，趕赴鄰近郵局準備匯款，所幸行員察覺異常，通報警方到場處理，才順利識破該詐騙手法，保住朱男財物。

台北市文山一分局木新派出所警員劉欣怡、呂楚霖，5月28日下午3時擔服巡邏勤務時，接獲轄內郵局通報，指稱一名民眾神色慌張，急於提領90萬元現金，其情緒激動，並不斷以手機與不明人士通話，疑有異狀，需要警方協助。

劉、呂2員到場關切後，發現朱男是接到詐騙電話，對方假冒朱男兒子，自稱因為幫朋友作保向地下錢莊借錢，但朋友因故跑路，他也被地下錢莊綁架毆打，朱男須支付90萬元才能讓兒子脫身。

朱男因一時未能與兒子取得聯繫，詐騙電話另一頭還不斷傳來男子的哀號聲，心急之下信以為真，前往郵局準備取款。

警方獲悉後立即要求朱男將電話掛斷，解釋這是假綁票的詐騙老梗，並協助朱男聯繫兒子，進一步確認兒子平安無事後，朱男及一旁著急落淚的妻子才恍然大悟，終於放下擔憂。

警方表示，近年來警方持續破獲詐欺案件，對民眾進行反詐騙宣導，除了新型態利用LINE、FB等通訊軟體、假網拍詐騙，傳統詐財仍然讓民眾防不勝防，稍有不慎就落入詐騙集團的話術陷阱。

民眾只要一聽二掛三查證，即可大量減少詐騙案發生，警方也持續與金融機構密切的合作，執行關懷提問以發揮預防犯罪的功效；如有任何詐騙相關的疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線或警察局110專線報案查證。

台北市文山一分局木新派出所警員劉欣怡（左）、呂楚霖（右）順利為朱男保住90萬元財物。記者李隆揆／翻攝
台北市文山一分局木新派出所警員劉欣怡（左）、呂楚霖（右）順利為朱男保住90萬元財物。記者李隆揆／翻攝
進一步確認兒子平安無事後，朱男及一旁著急落淚的妻子才恍然大悟，終於放下擔憂。記者李隆揆／翻攝
進一步確認兒子平安無事後，朱男及一旁著急落淚的妻子才恍然大悟，終於放下擔憂。記者李隆揆／翻攝

詐騙集團 地下錢莊 郵局

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