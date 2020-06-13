高雄男酒駕肇事險衝民宅 超高酒測值連撞3車負傷吃官司

高雄市民吳姓男子今天凌晨涉嫌酒後開車肇事，他的轎車撞上道路分隔島後，越過對向車道，撞上停在路旁的3輛汽車後，險些衝入民宅，車毀人傷，自行脫困，附近住戶睡夢中被傳來的巨大撞擊聲警驚醒。警方發現他涉嫌酒駕，依公共危險罪嫌查辦。

據了解，住高雄市林園區的吳姓男子（31歲）今天凌晨回家不久又自住處開車出門，凌晨零時45分左右，經過高雄市林園區沿海路四段與椰樹南巷口，疑車速過快，失控撞向中央分隔島，撞斷交通標示牌及台電變電箱，車子飛越分隔島，衝過對向車道，撞上停在路邊的3輛汽車，還撞凹路旁樓房1樓鐵門，險些衝入民宅。

吳姓男子肇事後，傳出巨大聲響，附近住戶驚醒，趕出門外察看，發現吳的轎車車頭幾乎全毀，前擋風玻璃碎裂，而樓房的水管也被撞斷，自來水不斷噴出，附近住戶也因因變電箱損毀而停電，吳姓男子受困車內，後來自行脫困，身體多處受傷流血。