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中市警三分局長陳武康帶頭捐血 共捐出150餘袋熱血
新冠肺炎疫情發生後，各地血液中心存量「直直落」，台中市警三分局長陳武康昨號召警界挽袖愛心捐血，總計捐出150餘袋熱血，一同為目前血荒注入波麗士的滿腔熱血，充足台中捐血中心血庫，在警察節前的義舉，相當有意義。
市警三分局長陳武康與警友、民防、義警、義交、志工共同舉辦捐血活動，並邀請鄰近的第一分局、第二分局、第四分局、第六分局、交通警察大隊、刑事警察大隊、少年警察隊等警察單位共襄盛舉。
三分局昨在警分局停車場舉辦捐血活動，在分局長陳武康率先挽袖捐血的號召之下，大批員警、協勤民力及志工紛紛熱情響應，充分展現警察與民力熱心公益的情操。
轄內陳志勳牙醫診所的院長陳志勳，聽聞三分局要舉辦捐血活動，提供每人一份精美小禮物，為社會公益共同盡一份心。為讓大家捐血後能立即補充體力，警三分局為每位捐血人員準備了特製茶葉蛋，並特別向轄區內伊甸基金會及台中市身心障礙者福利關懷協會共同成立的「微笑天使烘焙坊」訂購精緻小點心，鼓勵身心障礙者就業，使其不再只是依賴者，也成為回饋社會的生產者，讓這次的捐血活動更具深意。
捐血活動從早上9時30分至16時結束，在捐血車前排隊等待捐血的人龍沒有斷過，總計募集150餘袋熱血，陳武康表示，新冠肺炎疫情趨緩，要防疫更要努力做公益，捐血過程全員均保持社交安全距離，所有人員也都量測體溫、全程配戴口罩並使用酒精消毒，感謝捐出熱血的員警、警友夥伴以及鄉親朋友們，一同做公益、送愛心，讓愛繼續傳承、永不間斷。
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