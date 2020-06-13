聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／遊艇發遇險訊息求救 澎湖、台南海巡7小時接力救援
陳姓男子昨天上午駕駛台南籍「利拿」號遊艇，搭載友人一同出海釣魚，因機械故障失去動力，在七股外20浬處海域漂流，他只能以無線電發出遇險訊號求救，台南、澎湖海巡隊中午接獲通報後馳往救援，澎湖海巡隊巡防艇率先發現2人無恙，隨後與台南海巡隊巡防艇交接，花了7小時，接力將遊艇拖帶進入安平漁港泊靠。陳及友人上岸後直說「謝謝」，感謝海巡救援辛勞。
台南海巡隊指出，昨天中午12時8分接獲第六巡防區指揮部通報後，即派遣2027艇及10059艇前往救援。澎湖海巡隊2031艇下午2時35分率先抵達，通報海域發現該遊艇失去動力漂流中，船上有2人，因現場海域海象惡劣恐有翻覆之虞，為確保人船安全，隨即協助將其拖帶返回安平漁港。
台南海巡隊10059艇下午3時34分抵達安平外22浬，與澎湖海巡隊2031艇交接拖帶，直至晚間7時30分平安順利返安平港泊靠。
台南海巡隊指出，近期受到鋒面影響，海上湧浪較大，呼籲民眾航行時需多加留意，並隨時留意氣象資訊，以確保自身安全，防範意外發生。若發生緊急狀況，請盡速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言