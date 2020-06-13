大甲盃首開打！大甲媽36執士路過彰化被黑衣人聚眾毆傷

大甲媽鑾轎前晚起駕，路過彰化，彰化人不能不打架嗎？今天凌晨1時大甲媽進香團護駕的36執士行經大村鄉中山路一座宮廟附近，行禮時法器疑似不慎碰一名黑衣人，執士持法器繼續前進，引起被碰撞的黑衣人不滿，糾眾追上前理論；其中有人動手將執士打傷，全程被路人拍下po到「黑色豪門企業」臉書社群，網友一片撻伐。

彰化縣警員林分局接獲報案，根據路口監視畫面和網路影片，循線查出部分黑衣人的身分，陸續傳喚5人到案說明。警分局副分局長許平海說，初步了解，這群黑衣男子因不滿執士路過「碰」到他們，沒表達歉意就走了，因此追上前理論，執士團人數眾多，黑衣男子夥同友人並未動手，向對方大聲叫囂，警分局將繼續追查參與的黑衣人，依刑法第150條聚眾意圖滋事罪嫌移送偵辦。

但據了解，現場黑衣確實有動手將執士打傷，因受傷輕微，執士團未就醫，也不對外發言意見。