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大甲盃首開打！大甲媽36執士路過彰化被黑衣人聚眾毆傷
大甲媽鑾轎前晚起駕，路過彰化，彰化人不能不打架嗎？今天凌晨1時大甲媽進香團護駕的36執士行經大村鄉中山路一座宮廟附近，行禮時法器疑似不慎碰一名黑衣人，執士持法器繼續前進，引起被碰撞的黑衣人不滿，糾眾追上前理論；其中有人動手將執士打傷，全程被路人拍下po到「黑色豪門企業」臉書社群，網友一片撻伐。
彰化縣警員林分局接獲報案，根據路口監視畫面和網路影片，循線查出部分黑衣人的身分，陸續傳喚5人到案說明。警分局副分局長許平海說，初步了解，這群黑衣男子因不滿執士路過「碰」到他們，沒表達歉意就走了，因此追上前理論，執士團人數眾多，黑衣男子夥同友人並未動手，向對方大聲叫囂，警分局將繼續追查參與的黑衣人，依刑法第150條聚眾意圖滋事罪嫌移送偵辦。
但據了解，現場黑衣確實有動手將執士打傷，因受傷輕微，執士團未就醫，也不對外發言意見。
「不打架不鬧不行嗎？一個很有意義的活動就被這樣搞的讓不知道的人以為遶境出巡都是一些流氓藉故出來鬧事，或是展示自己的勢力、拳頭的場合。」莫姓網友留言這樣說。也有網友留言，這是肺炎後的第一場群架，每年都這樣。另有網友酸說，終究第一場還是在彰化、大甲盃果然不讓人失望，難怪彰化警方沿路護送神轎。
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