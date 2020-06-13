國1北上42K清晨傳死亡車禍 大貨車司機載雞肉追撞不治

22歲邱姓男子今清晨6點多駕駛1輛大貨車，行經國道1號北向42.2公里處，疑似未注意追撞前方1輛聯結車，導致貨車頭嚴重凹陷毀損，邱慘遭變形的車體夾在駕駛座，消防獲報緊急到場破壞車體，但邱當場失去生命跡象，送往林口長庚醫院急救仍不治，詳細肇事原因由國道警方釐清。

國道警方指出，早上6點7分獲報，國道1號北向42.2公里有交通事故，當時現場佔用外側及輔助車道，1輛大貨車追撞前方聯結車，邱姓大貨車司機受困駕駛座失去意識，經消防到場使用破壞器材救出，全身多處骨折緊急送醫搶救仍不治。