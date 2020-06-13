聽新聞
test
0:00 / 0:00
國1北上42K清晨傳死亡車禍 大貨車司機載雞肉追撞不治
22歲邱姓男子今清晨6點多駕駛1輛大貨車，行經國道1號北向42.2公里處，疑似未注意追撞前方1輛聯結車，導致貨車頭嚴重凹陷毀損，邱慘遭變形的車體夾在駕駛座，消防獲報緊急到場破壞車體，但邱當場失去生命跡象，送往林口長庚醫院急救仍不治，詳細肇事原因由國道警方釐清。
國道警方指出，早上6點7分獲報，國道1號北向42.2公里有交通事故，當時現場佔用外側及輔助車道，1輛大貨車追撞前方聯結車，邱姓大貨車司機受困駕駛座失去意識，經消防到場使用破壞器材救出，全身多處骨折緊急送醫搶救仍不治。
警方初步調查，邱當時開貨車從桃園載運大量冷凍雞肉要往台北，事故當下撞擊力道猛烈，除車頭嚴重變形，貨櫃中的雞肉掉落四散國道，現場人員約在早上7點半清掃完成、排除事故車輛恢復全線通車，詳細肇事原因、有無酒駕等目前仍在釐清中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言