醫院副院長登山失聯多天 消防局公布連日搜尋航跡圖

屏東縣屏安醫院行政副院長楊欣正6日上午8點多與院內登山社共15名成員，登來義鄉丹林村棚集山，大夥中途在海拔700公尺處休息，楊告訴成員「先去探路」，中途還有傳訊息，未料之後就失聯。搜救行動邁入第8天，家屬心急如焚，屏東縣消防局今公布連日來搜救的航跡圖，搜救行動持續中，也呼籲山友發現失聯者立即通報消防局。

屏東縣消防局投入人力持續在棚集山搜索。圖／屏東縣消防局提供

楊的好友屏東縣議員鄭清原也發出200萬元懸賞訊息，只要找到楊副院長者，無論生死都可以拿到這筆懸賞金。

6日上午8點多大夥登棚集山，大夥在棚集山海拔約700公尺處休息，楊告訴成員先去探路，中途傳訊息「有些迷路，先往回走，不攻頂了」，「我有些迷路，不用等我，我直接往回走」、「滑了一跤，遠離溪邊，沒事，只是找不到路，不用擔心」「我請同事們先回家，我決定走回溪邊。」搜救人員根據楊傳出的訊息，研判可能行經路線，搜索至今仍沒有下落，家屬焦急。

消防局連日搜索，每天派人分7、8條路線搜尋到12日仍未尋獲，總計出動88車次及警消176人次、義消44人次、涼山特種部隊64人次、中華民國山難救助協會南區搜救委員會、飛鷹大隊、中華搜救總隊、雲豹登山隊等民間搜救團體64人次、獵人及山青89人次、林務局5人次。

資深山友指出，根據楊的訊息內容「不攻頂了」，沒有去三角點，也沒回到會合點，有提到滑一跤，研判可能走錯叉路往北麓下山，進入水源小路、獵徑，北麓人跡罕至，且手機訊號微弱，一旦失聯很難求救。

屏東縣消防局投入人力持續在棚集山搜索。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣消防局每日投入大量人力救援，希望不要錯失黃金救援時間，目前搜索行動持續進行，呼籲山友如有發現失聯者立即通報消防局。