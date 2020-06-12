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凱道自由廣場13日活動 北市派350名員警維安

中央社 / 台北12日電

多個民運團體13日將在自由廣場舉辦「反送中一週年613晚會」，當天凱達格蘭大道也有白衫軍上凱道活動。台北市警方今天表示，將派350名警力維護2場活動秩序及交通。

香港邊城青年、台灣人權促進會、經濟民主連合、支援香港抗爭者台灣義務律師團等共19個民間團體9日召開記者會宣布，將在13日舉行「抗爭未完，台港同行」反送中一週年613晚會，活動地點在台北自由廣場。

此外，民主監督聯盟也宣布13日下午將在凱道舉辦活動。依主辦單位向警方申請流程，當天活動從下午2時30分開始，晚間10時結束。

至於在自由廣場舉辦反送中一週年活動，當天將在上午10時開記者會，下午為攤位及參加者進場，晚會在晚間6時開始，活動於晚間9時結束。

台北市警察局表示，「0613專案勤務」將使用350名警力，執行凱道、自由廣場的安全維護及周遭交通管制措施，會視現場狀況調度。因2場活動訴求主題不同，警方也會派員引導參與活動民眾。

警方指出，為保障民眾集會權益、維護現場秩序，會加強周邊官署安全並研擬可能突發事故，絕對會遏阻任何惡意挑釁、衝突及暴力行為，更會嚴防不同意見團體前往滋擾，呼籲民眾應理性和平表達訴求。

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