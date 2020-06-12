高中生撞壞照後鏡留字條 車主：了不起

苗栗縣竹南高中一年級學生陳致瑋昨天清晨騎自行車上學，不料在學校側門附近擦撞路邊停放的車輛照後鏡，他心裡雖緊張、害怕，仍留下一張寫有LINE及電話的字條，車主發現照後鏡被撞壞，正要發火時突然見到學生留的字條，心裡很感動，回覆他不用賠償，還稱讚一番，車主將此事PO到臉書社團，盛讚這名學生「了不起」。

車主昨天在臉書社團「竹南大小事」PO文訴說此事，說他中午出門發現鏡子被撞了，快要火大之際，發現車上留有字條，因為在這條路上被撞壞過幾次，但跑掉的跑掉、跑不掉的耍賴，只有這孩子勇敢面對是「百年難得負責的孩子」，竹南高中一年級的學生了不起！車主還PO出他與陳致瑋的LINE對話，稱讚家庭教育成功。

竹南高中學務主任黃靜宜說，陳致瑋並未將這件事告訴校方，學校將訊息LINE到導師、班長群組也沒人知道，上午有媒體要到校採訪，校方只好用廣播要求昨天清晨撞到車的學生到學務處來，陳致瑋可能心裡有點害怕，由2名同學陪著來。

黃靜宜說，陳致瑋起初很納悶「車主不是說不用賠了？」，後來知道是媒體要採訪他「誠實的故事」，還不解地認為弄壞別人東西留字條要賠「這不是很正常的事嗎？」

她說，學校每周有2天會要求學生提前在7點30分到校，陳致瑋可能趕時間，不小心在進側門前，自行車把手去碰到別人的車，他留下LINE及電話，但校方規定學生手機要統一保管在保險櫃，陳致瑋無法在第一時間接到車主訊息，心裡一直很緊張忐忑，心裡擔心不知要賠多少錢，準備回家跟父母說，直到與車主用LINE對話後，才鬆了一口氣。

昨天恰巧是陳致瑋父親的生日，但陳致瑋也沒有將此事告訴爸爸，擔心影響父親心情，事後有老師認為，其實他跟父親說這事，可能也會被誇讚一番，因為這也是成功的家庭教育。