北市消費警訊 SPA會館以「學生優惠專案」削女大生6萬

台北市法務局今發布消費警訊，有女大生在網路上購買650元「SPA精油舒壓劵+精雕Ｓ曲線券」，前往體驗時，業者以贈送保養品為誘餌，稱以買40堂送10堂，並帶到小房間推銷6萬元「學生優惠專案」。女大生做了1堂課程後，欲依課堂數比例解約退費遭拒，發現業者將化妝品買賣包裝成瘦身美容課程，而向北市府提起消費爭議申訴。

法務局指出，路邊或大賣場設櫃推銷，或網路販售便宜瘦身美容體驗券的手法盛行，消費者至營業場所體驗時，業者常以「VIP專屬優惠價」、「○年○堂課平均價非常超值」等話術推銷，在業務員輪番推銷下，常難以拒絕，加上無卡分期不用立刻拿出現金，容易產生無壓力付款的錯覺。

法務局表示，無卡分期是消費者申請「融資」，是業者將對消費者的債權，以轉讓方式移轉給融資公司，再由融資公司逐月定期向消費者收取各期款項，等消費者想解約時，已無法直接停止分期付款。業者則以過了7日猶豫期，且「買產品送服務」大部分商品已拆封為由，拒絕退貨，屬有「暗藏陷阱」銷售模式，提醒消費者勿衝動消費。

消保官表示，該SPA會館業者，以無卡分36期、一期僅需付1667元話術行銷，但事後女大生想依課堂數比例解約退費，才驚覺原以為是買瘦身美容課程，結果竟只拿到一張品項記載「化妝品」的發票，發票還是由另一家不同登記地址的B公司所開立。業者將退費責任全部推給販售化妝品的「B公司」，B公司則稱消費者是購買化妝品，拒絕依課堂數比例退費且表明多數產品已拆封不能退費。

此案經消保官介入，該SPA會館拒派員說明，B公司則宣稱僅販售「產品」，其餘美容課程、課程銷售方式、定型化契約等皆不清楚，經協調後B公司願退還部分費用與消費者達成和解；SPA會館則因規避檢查，遭北市府依消保法裁罰3萬元。