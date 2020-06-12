嚇到了！斷橋釣魚踩空落水 釣客拉細繩懸吊20分鐘獲救

江姓男子今天下午到台南北門一處廢棄過水便橋釣魚，疑不慎踩空落海，其他釣客拋繩讓他抓住，消防人員趕到將他救起。記者吳淑玲／翻攝

台南市北門區新圍抽水站（台17線斷橋施工處附近）今天下午4點許有一名釣客不慎落水。台南市消防局勤務中心派遣學甲中隊、北門及學甲等分隊，共計出動6車12人，報案人先用繩子讓落水者拉住，吊掛約20分，才被消防人員救上來。

下午4點18分北門消防車組先趕到現場，落水釣客雙手抓著繩子，上半身浮在水上，臉上露出痛苦表情，4點24分消人人員下水拿救生圈給落水者，順利將他帶上岸。江姓男子（36歲，住嘉義縣）嚇得直說「以後不敢來了」，因身體無大礙並未送醫，自行離去。

據了解，該處是廢棄的過水便橋，雖禁止車輛進入，但常有釣客進入釣魚，疑水泥老化加上常有人走動，已經很脆弱，江姓男子可能不慎踩空落水。